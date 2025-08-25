Los espectaculares saludos con dibujos de distintos clubes europeos a Uruguay por los 200 años de su Independencia

El saludo de Napoli a Uruguay por el Día de la Independencia, con Edinson Cavani, Marcelo Zalayeta, Walter Gargano y Mathías Olivera

Uruguay celebra este lunes los 200 años de su Independencia y en ese contexto, distintos clubes de Europa saludaron al país a través de distintos dibujos especialmente confeccionados para conmemorar ese día. El común denominador es que todos son muy buenos.

Napoli de Italia saludo a la Independencia uruguaya con un poster espectacular.

Allí aparecen Edinson Cavani, Marcelo Zalayeta, Walter Gargano -con la bandera de Artigas, aunque la imagen tiene cierta semejanza con el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales en la playa de la Agraciada- y Mathías Olivera, el único de los cuatro que aún juega en el equipo.

Por su parte, Tottenham Hotspur se las ingenió con una imagen de su jugador uruguayo, Rodrigo Bentancur.

Allí aparece el volante de la selección uruguaya en plena Plaza Independencia vestido de gaucho y con un mate.

"Bo, feliz Independencia", dice el mismo.

"Bo, feliz Independencia", dice el mismo.

Asimismo, desde Francia no se olvidaron de los uruguayos.

El vigente campeón de la Champions League, Paris Saint-Germain, también saludó a Uruguay.

"Cielo de un solo color. ¡Felices 200 años de Independencia, Uruguay! ¡Vamo' arriba!", escribieron en un afiche en el que aparecen algunos uruguayos que defendieron esa camiseta.

Se puede ver a Edinson Cavani, quien convirtió 200 goles con el club parisino, Diego Lugano, Manuel Ugarte, Cristian "Cebolla" Rodríguez y Carlos Bueno.





¡Felices 200 años de Independencia, Uruguay! ¡Vamo' arriba! pic.twitter.com/iISV4qcuEO — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 25, 2025

En tanto, por más que nunca jugó un futbolista uruguayo en sus filas, Bayern Múnich también saludó a Uruguay por sus 200 años de Independencia.

"¡Desde Múnich, celebramos con nuestra querida gente de la Banda Oriental! ¡Feliz día de la Independencia, Uruguay! Vamo' arriba", escribieron.