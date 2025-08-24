Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Peñarol derrotó este domingo a River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura y le sacó cinco puntos de ventaja a Nacional aprovechando el empate del sábado de los tricolores contra Boston River.

Cerro Largo sigue siendo el único líder del Clausura a pesar de su empate contra Miramar Misiones .

Peñarol comparte el segundo puesto con Defensor Sporting que derrotó 1-0 a Plaza Colonia el sábado.

Nacional está noveno con cuatro puntos porque le sacaron tres unidades por los graves incidentes que sus hinchas cometieron en la final del Torneo Intermedio ante Peñarol.

En la Tabla Anual, Peñarol recortó distancias contra Nacional que tiene 56 unidades contra 52 de los aurinegros.

Juventud y Liverpool (con mejor diferencia de goles que Defensor Sporting) están en zona de Copa Libertadores 2026.

Los violetas, Racing, Boston River y Cerro Largo están en zona de Copa Sudamericana.

En la tabla del descenso River Plate sigue último y sumergido con un promedio de 0,888 puntos.

También están en zona roja Miramar Misiones con 0,952 y Progreso con 1.016.

Los tres tienen más a mano a Montevideo City Torque con 1,040, Plaza Colonia con 1,077 y Cerro con 1,079.

Cierran la cuarta fecha del Clausura, este domingo desde la hora 20.30, Montevideo City Torque y Racing.