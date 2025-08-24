¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol luego de su triunfo contra River Plate? Se viene el debut en la Copa AUF Uruguay

Peñarol retomó este domingo su disputa del Torneo Clausura con un triunfo ante River Plate que lo mete en la pelea del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Los aurinegros iniciarán esta semana la disputa de la Copa AUF Uruguay, torneo del que se retiraron el año pasado declinando de jugar ante Piriápolis FC.

Ahora jugarán en primera ronda contra Río Negro de San José, vigente vicecampeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

El partido se jugará este miércoles 27 de agosto.

¿A qué hora juegan Río Negro de San José vs Peñarol por la Copa AUF Uruguay?

El encuentro comenzará a la hora 20.30.

¿Dónde juegan Río Negro de San José vs Peñarol por la Copa AUF Uruguay?

El partido se llevará a cabo en el Casto Martínez Laguarda de San José.

Las entradas se venden por AUFTickets y RedPagos y para los hinchas de Peñarol, que ocuparán la Tribuna Oribe, costarán $ 600.

¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol por el Torneo Clausura?

Por el Torneo Clausura, Peñarol será visitante en la quinta fecha y su rival será Racing.

El partido se jugará el domingo 31 de agosto a la hora 18.00.

Racing fijará la localía en el Parque Viera.