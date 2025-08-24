Peñarol vs River Plate EN VIVO: se confirmó la formación del aurinegro sin Emanuel Gularte y con los tres volantes centrales

Peñarol recibe a River Plate en el Estadio Campeón del Siglo, a la hora 18.00, en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros necesitan dejar atrás su dolorosa eliminación en Copa Libertadores y reposicionarse en la parte alta del Clausura para aprovechar el empate de Nacional del sábado ante Boston River.