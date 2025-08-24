Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs River Plate EN VIVO: se confirmó la formación del aurinegro sin Emanuel Gularte y con los tres volantes centrales

Peñarol recibe a River Plate en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura

24 de agosto 2025 - 17:04hs
Clásico campeonato clausura 2025/Estadio Campeón del Siglo
Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

Peñarol recibe a River Plate en el Estadio Campeón del Siglo, a la hora 18.00, en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros necesitan dejar atrás su dolorosa eliminación en Copa Libertadores y reposicionarse en la parte alta del Clausura para aprovechar el empate de Nacional del sábado ante Boston River.

Live Blog Post

Las estadísticas completas del partido

Embed

Live Blog Post

Peñarol explicó las razones por el mal estado del Campeón del Siglo

Mirá el comunicado que emitió Peñarol explicando las razones del mal estado del campo de juego del Estadio Campeón del Siglo.

Live Blog Post

Equipo arbitral para Peñarol vs River Plate

Leodán González será el juez central del partido con Carlos Barreiro y Daiana Fernández de asistentes. El cuarto juez será Esteban Guerra. En el VAR se desempeñarán Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Live Blog Post

¿Qué dijo Maravilla Martínez sobre el penal clave para que Racing eliminara a Peñarol en la Copa Libertadores?

Mirá lo que dijo el delantero de Racing Adrián "Maravilla" Martínez sobre el polémico penal que Wilmar Roldán le cobró a Emanuel Gularte al minuto 80 cuando Peñarol empataba 1-1 en Avellaneda.

Live Blog Post

Así jugará River Plate ante Peñarol

Debuta Raúl Salazar como técnico de River Plate en lugar de Julio Ribas, destituido. Salazar fue jugador de River Plate, técnico de la Tercera de Peñarol, ayudante técnico en Primera de Mauricio Larriera y este año estuvo dirigiendo en formativas de Peñarol nuevamente.

GzJH0ZBWMAAMy0v
Live Blog Post

Se confirmó la formación de Peñarol sin Emanuel Gularte

Así jugará Peñarol ante River:

GzJHdAHW8AEyqiu

Live Blog Post

El probable equipo de Peñarol para jugar con River Plate

Mirá en esta nota la probable formación de Peñarol.

Live Blog Post

Se llevan vendidas 13.000 entradas

Por el momento, la venta de entradas para el partido de esta tarde ronda las 13 mil entradas vendidas.

Live Blog Post

Los convocados de Diego Aguirre para jugar hoy con Peñarol

Mirá en esta nota la convocatoria que hizo Diego Aguirre para esta tarde.

Live Blog Post

Quedan entradas para Peñarol vs River Plate

Mirá en esta nota dónde podés conseguir entradas para el partido. Queda tiempo y hay boletos a la venta en RedTickets.

Live Blog Post

Por dónde ver Peñarol vs River Plate

Mirá en esta nota las opciones para poder ver el partido que arranca a la hora 18.00.

Las más leídas

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
FÚTBOL INTERNACIONAL

La complicación que puede tener Darwin Núñez con la decisión del gobierno de Arabia Saudita, tras su llegada Al-Hilal

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Nacional 0-0 Boston River: el tricolor no mejoró y sin evolucionar, no pudo ante un rival que le jugó de igual a igual por el Torneo Clausura

Pablo Peirano, técnico de Nacional
NACIONAL

"Para Nacional esto es perder dos puntos": la frase de Pablo Peirano y lo que sucederá con su ciclo en el club

Temas:

Peñarol River Plate Torneo Clausura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos