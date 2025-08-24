Dólar
Nuevo gol de Luciano Rodríguez para Bahía: pique electrizante y gran definición contra el Santos de Neymar

Luciano Rodríguez entró para jugar el segundo tiempo y liquidó para Bahía el partido contra Santos donde no jugó, por lesión, Neymar

24 de agosto 2025 - 19:11hs

El gol de Luciano Rodríguez

La mala racha ya quedó atrás y Luciano Rodríguez vuelve a frecuentar el gol en el fútbol brasileño.

El ex Progreso y Liverpool marcó este domingo en el triunfo de su equipo, Bahía, contra Santos de Neymar, en la fecha 21 del Brasileirao.

Neymar no jugó porque sufre un edema muscular en el muslo de la pierna derecha y esa lesión lo tiene en duda para jugar la última doble fecha de Eliminatorias con Brasil.

Luciano Rodríguez volvió al gol en Bahía
URUGUAYOS

Se sacó la mufa: mirá el gol de Luciano Rodríguez, quien volvió a marcar tras 23 partidos sin anotar y su particular festejo, mientras suena para Peñarol

Luciano Rodríguez elegido MVP en Bahia vs Retro FC
URUGUAYOS

Sonó para Peñarol y se le abrió el arco: mirá los dos goles de Luciano Rodríguez, en dos minutos, para Bahia de Brasil y su premio MVP

El campeón mundial sub 20 entró para jugar el segundo tiempo en lugar de Willian José. El partido estaba 1-0 con gol de Luciano Juba y se liquidó a los 60' con una gran escapada de Rodríguez por derecha y una mejor definición sobre la salida de Gabriel Brazao.

Bahía está cuarto en el Brasileirao en gran campaña y Santos 15° en discreta campaña.

