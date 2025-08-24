Nuevo gol de Luciano Rodríguez para Bahía: pique electrizante y gran definición contra el Santos de Neymar

La mala racha ya quedó atrás y Luciano Rodríguez vuelve a frecuentar el gol en el fútbol brasileño.

El ex Progreso y Liverpool marcó este domingo en el triunfo de su equipo, Bahía, contra Santos de Neymar, en la fecha 21 del Brasileirao.

Neymar no jugó porque sufre un edema muscular en el muslo de la pierna derecha y esa lesión lo tiene en duda para jugar la última doble fecha de Eliminatorias con Brasil.

Rodríguez atravesó una importante sequía este año (22 partidos sin anotar) y llegó a perder la titularidad en Bahía.

El campeón mundial sub 20 entró para jugar el segundo tiempo en lugar de Willian José. El partido estaba 1-0 con gol de Luciano Juba y se liquidó a los 60' con una gran escapada de Rodríguez por derecha y una mejor definición sobre la salida de Gabriel Brazao.

Bahía está cuarto en el Brasileirao en gran campaña y Santos 15° en discreta campaña.