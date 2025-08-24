El equipo de Peñarol que quiere descontar en la Tabla Anual con el que trabajó Diego Aguirre para enfrentar hoy a River Plate por el Torneo Clausura; ¿qué pasa con Leonardo Fernández?

Peñarol ya está pronto para jugar este domingo desde la hora 18 contra River Plate por la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo en lo que será el regreso de su público al escenario luego de la suspensión de dos partidos tras los graves hechos violentos que se dieron en el Intermedio. Diego Aguirre trabajó con un equipo y la duda es si Leonardo Fernández es titular o va al banco.

Los carboneros quieren descontar 2 puntos en los primeros puestos de la Tabla Anual, luego de lo que fue el pálido empate 0-0 de Nacional, líder, ante Boston River de este sábado.

Peñarol entrenó durante la semana tras la eliminación ante Racing de la Copa Libertadores de América tras caer en la última jugada del partido 3-1 en Avellaneda.

En el medio se dio el polémico penal que pitó Wilmar Roldán a Emanuel Gularte sobre Adrián "Maravilla" Martínez.

Este último confesó en una nota que publicó Referí este sábado, que "se tiró" en ese penal que puso el transitorio 2-1.

Como informó Referí, Diego Aguirre tenía en duda al propio Gularte para este partido contra River Plate, debido a que tiene un esguince de rodilla.

En las últimas horas, el zaguero mejoró y corre con chance de jugar ante los darseneros.

¿Y qué pasa con la lesión de Leonardo Fernández? ¿Está para titular el volante? Todo indica que por ahora, volverá al banco de suplentes para jugar algunos minutos en el segundo tiempo.

El equipo titular con el que probó Diego Aguirre fue con Brayan Cortés; Pedro Milans, Emanuel Gularte/Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi o Jesús Trindade; Javier Cabrera, Diego García; David Terans y Maximiliano Silvera.