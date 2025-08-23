Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

El uruguayo sigue de racha positiva en las redes ajenas; Darwin Núñez no para de convertir para Al-Hilal y este sábado anotó un golazo para su nuevo club; mirá el video

23 de agosto 2025 - 16:34hs

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a convertir un golazo este sábado en la tarde uruguaya en el último amistoso que jugó su nuevo equipo, Al-Hilal de Arabia Saudita, previo al comienzo de lo que será la Saudi Pro League que se inicia la semana entrante.

El ex Peñarol no ha parado de convertir tantos desde que arribó al club árabe.

El golazo de Darwin Núñez

Como informó este viernes Referí, Darwin Núñez se instaló definitivamente con toda su familia en Riyadh, la capital de Arabia Saudita.

Luego de realizar la pretemporada con su club en Alemania y Suiza, anotando goles en ambos países, viajó a Inglaterra para unirse con su esposa, Lorena Mañas, sus dos hijos, y el tercero que es de su pareja con una anterior relación.

Para ello realizó un largo viaje en un avión privado a todo lujo.

El partido de este sábado en la tarde uruguaya fue el último preparatorio para el inicio de la liga que comienza el fin de semana que viene.

Enfrentaron a puertas cerradas a Al Fayha y lo golearon 4-0.

Los goles de Al-Hilal fueron convertidos por Savic, Ruben Neves, Moteb y el último, de Darwin Núñez, ganando muy bien de cabeza tras un tiro libre.

