La fuerte confesión de Maravilla Martínez en el polémico penal entre Racing vs Peñarol por Copa Libertadores; mirá el video

Los ecos del partido entre Racing y Peñarol del pasado martes que eliminó a los aurinegros de la Copa Libertadores de América tras perder 3-1 en la última jugada en Avellaneda, continúan. Ahora quien habló fue nada menos que Adrián "Maravilla" Martínez sobre el polémico penal que sufrió de Emanuel Gularte faltando 10 minutos para el final y que puso las cosas 2-1 de manera transitoria. "Él me apoya el codo y me tiro", dijo ahora el delantero argentino en una entrevista, dejando más polémica aún a este tema.

Luego, como informó Referí el pasado miércoles, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), dio a conocer los audios y el video del VAR de esa jugada.

NACIONAL Nacional homenajeó a Juan Izquierdo y retiró para siempre el dorsal número 3 con el que jugaba, en un momento íntimo del que participaron los padres, la hermana y la esposa del exfutbolista

"El arquero deja un rebote cortito, yo la punteo y, cuando voy a patear, uno me empuja de atrás", comenzó relatando.

Y prosiguió: "Ese también es un empujón. Yo veía la pelota y tenía que puntearla nada más para hacer gol, me empujó y me caí arriba de la pelota. El árbitro me dijo: 'Levantate'. Yo creo que después la fue a ver y se quedó con un poco de cargo de conciencia".

Enseguida continuó diciendo que "la pelota me queda para pegarle de volea y como yo estoy con un pie en el aire, él me apoya el codo y me tiro. Pasa que yo me caigo tan lento porque tienen fuerza los jugadores, no es que te tienen que pegar con el brazo estirado nomás, como hizo Rojo, por ejemplo".

"Me puso el codo tan fuerte que yo me quise afirmar y aguantarlo para que la pelota me cayera al frente mío y pegarle. Me empujó de atrás y me voy con la pelota. La fuerza del jugador me hizo ir para adelante, sino ni loco me tiro ahí".