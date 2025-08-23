Los ecos del partido entre Racing y Peñarol del pasado martes que eliminó a los aurinegros de la Copa Libertadores de América tras perder 3-1 en la última jugada en Avellaneda, continúan. Ahora quien habló fue nada menos que Adrián "Maravilla" Martínez sobre el polémico penal que sufrió de Emanuel Gularte faltando 10 minutos para el final y que puso las cosas 2-1 de manera transitoria. "Él me apoya el codo y me tiro", dijo ahora el delantero argentino en una entrevista, dejando más polémica aún a este tema.
La fuerte confesión de Maravilla Martínez en el polémico penal entre Racing vs Peñarol por Copa Libertadores; mirá el video
Sigue la historia por la pena máxima que comenzó a eliminar a los carboneros del máximo torneo continental de clubes; La fuerte confesión de Maravilla Martínez en el polémico penal entre Racing vs Peñarol por Copa Libertadores; mirá el video