Real Oviedo vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por LaLiga de España

Federico Valverde jugará un nuevo encuentro con Real Madrid, en esta ocasión, contra Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga de España

23 de agosto 2025 - 5:00hs
Federico Valverde jugó un buen partido para Real Madrid ante Osasuna por LaLiga de España

Federico Valverde jugó un buen partido para Real Madrid ante Osasuna por LaLiga de España

FOTO: EFE

El uruguayo Federico Valverde jugará un nuevo encuentro con su club, Real Madrid, que disputará la segunda fecha de LaLiga de España y en el que irá por una nueva victoria como sucedió el pasado martes cuando debutaron jugando mal, pero venciendo 1-0 a Osasuna como locales.

Los merengues deberán mejorar muchísimo su producción.

¿Cuándo juega Real Oviedo vs Real Madrid con Federico Valverde por LaLiga de España?

Ahora se vendrá un nuevo encuentro por LaLiga de España.

Federico Valverde jugará este domingo 24 de agosto a la hora 16.30 contra Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.

