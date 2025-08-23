El uruguayo Federico Valverde jugará un nuevo encuentro con su club, Real Madrid, que disputará la segunda fecha de LaLiga de España y en el que irá por una nueva victoria como sucedió el pasado martes cuando debutaron jugando mal, pero venciendo 1-0 a Osasuna como locales.
Real Oviedo vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por LaLiga de España
Federico Valverde jugará un nuevo encuentro con Real Madrid, en esta ocasión, contra Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga de España