El jugador titular de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por el que un club que acaba de descender de la Premier League tiene tratativas avanzadas para contratarlo

Mientras el técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, ya envió la lista de jugadores reservados para los últimos dos partidos por Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 ante Perú y Chile, Ipswich Town, el club que acaba de descender de la Premier League inglesa, hace tratativas de último momento por el zaguero Sebastián Cáceres.

El futbolista, normalmente titular para el DT celeste, juega habitualmente en América de México, el club más importante y el que paga los sueldos más altos de ese país.

Sebastián Cáceres atraviesa un muy buen momento futbolístico y afectivo en el DF mexicano.

No obstante, además de la prensa mexicana, la prestigiosa revista Sport Illustrated informó este viernes la posibilidad de que el uruguayo pueda defender a Ipswich Town.

El club se encuentra actualmente en la Championship, la Segunda división inglesa, luego de haber descendido hace un par de meses desde la Premier League, a la que había ascendido para el año pasado.

20240906 Sebastián Cáceres y Facundo Pellistri de la selección de Uruguay ante Julio César Enciso de Paraguay Sebastián Cáceres y Facundo Pellistri de la selección de Uruguay ante Julio César Enciso de Paraguay FOTO: Leonardo Carreño

A su vez, es el club del que es hincha y accionista el prestigioso cantante inglés, Ed Sheeran.

Según Sport Illustrated, "fuentes confirmaron que Ipswich Town de la Segunda división de Inglaterra ha enviado una oferta formal a la oficinas de América por el traspaso del zaguero. La misma sería de 5 millones de libras, es decir, en torno a US$ 6.750.000".

20240816 Ed Sheeran con la camiseta de Ipswich Town; ahora es uno de los accionista del rival de Darwin Núñez de este sábado ante Liverpool Ed Sheeran con la camiseta de Ipswich Town; ahora es uno de los accionista del rival de Darwin Núñez de este sábado ante Liverpool

Y prosigue: "La cifra que pone en la mesa el recién descendido de la Premier League, sigue lejos de lo que pide América. Los de Coapa contemplan un traspaso en torno a los US$ 10 millones. Sin embargo, se entiende que el club de la Liga MX muestra apertura a la negociación".

Hay cierto apuro de parte de Ipswich Town, debido a que en pocos días termina el período de pases para sumar a nuevos futbolistas, por lo que de hacerse -como se espera-, se definirá la semana que viene.