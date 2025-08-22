Dólar
El jugador que se pierde Pablo Peirano para el partido de este sábado entre Nacional vs Boston River por el Torneo Clausura

El entrenador de Nacional se pierde a un jugador para el encuentro contra Boston River por el Torneo Clausura

22 de agosto 2025 - 12:18hs
Foto: Leonardo Carreño

Nacional se prepara para el partido de este sábado a la hora 18 nuevamente como local en el Gran Parque Central contra Boston River por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en el que jugará por tercera vez sin público debido a la sanción que le pesa por los hechos de violencia generados en la final del Intermedio. El técnico tricolor, Pablo Peirano, no podrá contar con Gonzalo Carneiro en este compromiso.

Los rojiverdes no son un rival sencillo y vienen de ganarle 2-1 a Peñarol en Florida la semana pasada, luego de que los carboneros golearan 3-0 en el clásico a los albos y derrotaran 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América a Racing de Avellaneda 1-0 como locales, aunque este martes finalmente fueron eliminados en la vuelta.

Carneiro no entrenó con normalidad

Gonzalo Carneiro estuvo 11 meses parado luego de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en julio del año pasado en Jardines del Hipódromo ante Danubio.

Tras esperar todo ese tiempo, pudo volver el 21 de junio cuando Nacional venció 2-1 a Miramar Misiones (19 minutos) e incluso entró en la final del Torneo Intermedio ante el aurinegro que perdieron por penales, y en el segundo tiempo en el 3-0 recibido contra Peñarol por la segunda fecha.

Temas:

Nacional Torneo Clausura Pablo Peirano Boston River Gonzalo Carneiro

