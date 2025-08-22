El jugador que se pierde Pablo Peirano para el partido de este sábado entre Nacional vs Boston River por el Torneo Clausura

Pablo Peirano Foto: Leonardo Carreño

Nacional se prepara para el partido de este sábado a la hora 18 nuevamente como local en el Gran Parque Central contra Boston River por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en el que jugará por tercera vez sin público debido a la sanción que le pesa por los hechos de violencia generados en la final del Intermedio. El técnico tricolor, Pablo Peirano, no podrá contar con Gonzalo Carneiro en este compromiso.

Los rojiverdes no son un rival sencillo y vienen de ganarle 2-1 a Peñarol en Florida la semana pasada, luego de que los carboneros golearan 3-0 en el clásico a los albos y derrotaran 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América a Racing de Avellaneda 1-0 como locales, aunque este martes finalmente fueron eliminados en la vuelta.

Carneiro no entrenó con normalidad Gonzalo Carneiro estuvo 11 meses parado luego de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en julio del año pasado en Jardines del Hipódromo ante Danubio.

20250706 Javier Méndez, Gonzalo Carneiro y Nahuel Herrera Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (9).jpeg Javier Méndez, Gonzalo Carneiro y Nahuel Herrera Foto: Leonardo Carreño Tras esperar todo ese tiempo, pudo volver el 21 de junio cuando Nacional venció 2-1 a Miramar Misiones (19 minutos) e incluso entró en la final del Torneo Intermedio ante el aurinegro que perdieron por penales, y en el segundo tiempo en el 3-0 recibido contra Peñarol por la segunda fecha.

No obstante, el pasado sábado ya no estuvo en la victoria tricolor sobre Progreso por 3-1 y esta semana tampoco entrenó con normalidad. Por lo tanto, ante Boston River, será su segundo partido consecutivo sin poder estar a la orden, según informaron fuente del club a Referí.