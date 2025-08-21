Maximiliano Olivera: la verdadera razón por la que Peñarol le pidió disculpas a Aerolíneas Argentinas

Un día después de quedar eliminado de la Copa Libertadores al perder con Racing en octavos de final, Peñarol emitió un comunicando pidiéndole disculpas a Aerolíneas Argentinas y generando por eso muchas críticas de sus propios hinchas que no comprendían el momento del comunicado tras una derrota tan dolorsa.

Las disculpas se debieron a que Peñarol contrató un vuelo charter para viajar el pasado domingo a Buenos Aires y antes del vuelo se grabó un video con los jugadores cantando y golpeando el avión, donde ya estaban sentados prontos para el despegue.

El capitán Maximiliano Olivera fue grabado por la propia gente de Peñarol , parado y saltando sobre uno de los asientos.

Eso generó un posteo en redes de Aerolíneas que "lamentó" la conducta de los jugadores de Peñarol.

PEÑAROL Santiago Sánchez anunció que se prepara una carta para mandar a Conmebol por los arbitrajes ante Racing: "Peñarol no es un equipo llorón" dijo, pero justificó la medida

El miércoles Peñarol emitió el comunicado de disculpas.

Eso generó un intercambio entre los dirigentes que esta semana no se reunieron en consejo directivo pero que estuvieron el miércoles intercambiando mensajes por WhatspApp.

Santiago Sánchez consultó por qué emitir ese comunicado en ese momento y recibió la respuesta del presidente Ignacio Ruglio.

"Nacho me llamó y también le dio explicaciones a todos los consejeros. Por asesoramiento de la parte legal de Jorge Barrera, tras analizar el caso, por todo lo que venía pasando por las aerolíneas y para proteger a nuestro capitán Maximiliano Olivera, por la forma de cantar que fue muy eufórica, tenía una situación complicada para tomarse vuelos en el futuro, porque iba a ingresar a una lista negra de vuelos y quedar imposibilitado de poder viajar. Es al primero que tenemos que cuidar y para eso lo primero que había que hacer era pedir disculpas públicas y si bien no era el momento, lo teníamos que hacer", reveló Sánchez este jueves en Quiero Fútbol de Sport 890.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol: "Si era por mí, no subíamos nada"

"Se iba a quedar sin poder viajar por el resto de su vida", dijo por su parte Ruglio en La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

"Lo iban a meter en una lista negra lista de impedidos de volar en diferentes aerolíneas y para dar por finalizado el tema y por ser público hicimos el comunicado", agregó.

Ruglio también confesó: "Si era por mí, no subíamos nada".

"Cuando me llamaron les dije que no subieran nada. Pero se nos recomendó hacerlo porque le podía traer consecuencias a futuro a nuestro capitán".