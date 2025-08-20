Dólar
PEÑAROL

El comunicado de Peñarol pidiéndole disculpas a Aerolíneas Argentinas luego de que el dirigente Gonzalo Moratorio les pidiera que se dejaran de "joder"

Peñarol emitió un comunicado expresando disculpas públicas a Aerolíneas Argentinas por la actitud de sus jugadores en el vuelo charter que llevó el plantel a Buenos Aires para jugar con Racing; el consejero suplente Gonzalo Moratorio había fustigado a la empresa cuando esta lamentó el comportamiento de los jugadores

20 de agosto 2025 - 20:34hs
Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas

Peñarol emitió este miércoles un comunicado pidiéndole disculpas a Aerolíneas Argentinas por el comportamiento de los jugadores del club en el vuelo del domingo que llevó al plantel a Buenos Aires para jugar el martes por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda.

En el vuelo se publicó un video con los jugadores candando y golpeando el avión, mientras el capitán Maximiliano Olivera se paró sobre uno de los asientos asumiendo una actitud de descontrol.

"Peñarol se disculpa públicamente con Aerolíneas Argentinas por los sucesos ocurridos previo a la partida del vuelo charter contratado por nuestra institución", dijo Peñarol en el comunicado ventilado a través de sus redes oficiales.

"Como institución debemos velar por el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria que rige la seguridad en las aeronaves, tanto en tierra como en vuelo", agregó Peñarol.

"Lamentamos lo sucedido en este hecho aislado dentro del rico historial de relaciones comerciales entre Peñarol y la totalidad de las aerolíneas que hemos contratado", concluyó el club.

Luego de que se viralizara el video que tuvo a Olivera como protagonista de los cánticos y saltos en el avión, Aerolíneas Argentinas realizó un posteo en su cuenta de X: “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”.

El comunicado emitido este miércoles por Peñarol dejó muy mal parado al consejero suplente y exdelegado del club, Gonzalo Moratorio, quien también a través de X criticó con acidez a Aerolíneas Argentinas expresándole a la empresa: "Dejémonos de joder" y posteando un video donde se veían hinchas argentinos cantando y golpeando el avión, igual que los jugadores de Peñarol pero sin nadie parándose sobre los asientos para agitar.

Este es el comunicado completo publicado por Peñarol:

Gy0-i2hXsAEqRgR

