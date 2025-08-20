Dólar
El Observador / Fútbol / SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Rampla Juniors le ganó a Uruguay Montevideo y con Mario Saralegui suma para zafar del descenso

Con un gol del argentino Lautaro Rinaldi, Rampla Juniors logró tres puntos trascendentes para la tabla del descenso en la Segunda División Profesional

20 de agosto 2025 - 17:19hs
Mario Saralegui&nbsp;

Mario Saralegui 

@DanubioFC

Rampla Juniors logró este miércoles un trascendente triunfo en la fecha 16 de la Segunda División Profesional al ganarle 1-0 a Uruguay Montevideo en el estadio Olímpico Pedro Arispe con gol del argentino Lautaro Rinaldi.

Con este triunfo, el equipo de Mario Saralegui suma tres puntos importantes para zafar del descenso, donde está ubicado en la última posición.

La etapa se abrió el martes con un sólido triunfo del líder Albion que goleó 3-0 a Fénix, de decepcionante campaña, en condición de visitante. Nahuel Roldán hizo dos goles y Maximiliano Burruzo completó la goleada del equipo de Joaquín Boghosian.

Además, Deportivo Maldonado logró un gran triunfo en su visita a Central Español, 2-0 con goles de Maximiliano Noble y Elías De León.

Octavio Perdomo
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Albion derrotó a Rampla Juniors que sigue en la mala

La fecha se completa este mismo miércoles con otros cuatro partidos.

GyVjmXRXQAIYMaw

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos
Albion 49
Tacuarembó 39
Deportivo Maldonado 38 (+11)
Central Español 37
Atenas 35 (+6)
Colón 34 (+16)
Rentistas 34 (+7)
Oriental 32
Fénix 29
Uruguay Montevideo 18 (-15)
Artigas 18 (-7)
Rampla Juniors 16 (-16)
La Luz 13 (-15)
Cerrito 16

Así quedó Rampla Juniors en la tabla del descenso

En la tabla del descenso, Rampla está último con un promedio de 0,727 seguido de Artigas con 0,857.

La Luz, que al igual que Rampla es una aceitada máquina de perder, quedó ahora a merced de Artigas con un magro promedio de 0,906.

Bajan los dos últimos promedios.

Cerrito se alejó con 1,170 y están ya a salvo Atenas con 1,302, Fénix con 1,318, Uruguay Montevideo con 1,333, Tacuarembó con 1,340 y Fénix con 1,381.

Temas:

Rampla Juniors Segunda División Profesional tabla de posiciones

