Rampla Juniors le ganó a Uruguay Montevideo y con Mario Saralegui suma para zafar del descenso

Rampla Juniors logró este miércoles un trascendente triunfo en la fecha 16 de la Segunda División Profesional al ganarle 1-0 a Uruguay Montevideo en el estadio Olímpico Pedro Arispe con gol del argentino Lautaro Rinaldi.
Con este triunfo, el equipo de Mario Saralegui suma tres puntos importantes para zafar del descenso, donde está ubicado en la última posición.
La etapa se abrió el martes con un sólido triunfo del líder Albion que goleó 3-0 a Fénix, de decepcionante campaña, en condición de visitante. Nahuel Roldán hizo dos goles y Maximiliano Burruzo completó la goleada del equipo de Joaquín Boghosian.
Además, Deportivo Maldonado logró un gran triunfo en su visita a Central Español, 2-0 con goles de Maximiliano Noble y Elías De León.
La fecha se completa este mismo miércoles con otros cuatro partidos.
Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional
|Equipo
| Puntos
|Albion
|49
| Tacuarembó
|39
| Deportivo Maldonado
|38 (+11)
| Central Español
|37
| Atenas
|35 (+6)
| Colón
|34 (+16)
| Rentistas
|34 (+7)
| Oriental
|32
| Fénix
|29
| Uruguay Montevideo
|18 (-15)
| Artigas
|18 (-7)
| Rampla Juniors
|16 (-16)
| La Luz
|13 (-15)
| Cerrito
|16
Así quedó Rampla Juniors en la tabla del descenso
En la tabla del descenso, Rampla está último con un promedio de 0,727 seguido de Artigas con 0,857.
La Luz, que al igual que Rampla es una aceitada máquina de perder, quedó ahora a merced de Artigas con un magro promedio de 0,906.
Bajan los dos últimos promedios.
Cerrito se alejó con 1,170 y están ya a salvo Atenas con 1,302, Fénix con 1,318, Uruguay Montevideo con 1,333, Tacuarembó con 1,340 y Fénix con 1,381.