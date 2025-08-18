Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Rampla Juniors volvió a perder y sigue hundido en el descenso

Se disputó entre sábado y domingo la fecha 15 de la Segunda División Profesional donde Albion se afirmó en la punta al ganarle a Rampla Juniors que sigue último en la tabla del descenso. Entre martes y miércoles se disputará la etapa 16.

La fecha se abrió el viernes con una sorpresiva y rotunda goleada de Colón sobre Rentistas , que era el equipo en mejor forma del certamen.

Con goles de Cristian Cruz, Maicol Borba en contra, Maicol Ferreira y Ronald Álvarez , Colón se impuso 4-0.

En el Tróccoli, Central Español le ganó 3-2 a Oriental de La Paz con goles de Fernando Camarda, Santiago Sequeira e Ignacio Panzariello (este último un memorable golazo de larga distancia) y Gastón Colmán y Alejandro González para Oriental.

Deportivo Maldonado frenó a Tacuarembó al ganarle 2-0 con tantos de Renato César y Elías De León.

El sábado, Cerrito dio un paso clave para alejarse del descenso al ganarle 1-0 a La Luz con gol de Luciano Batista.

El líder Albion, por su parte, aprovechó la fragilidad de Rampla Juniors para superarlo 2-1 en el Franzini con goles de Octavio Perdomo y Facundo Sosa, contra uno del debutante Maximiliano Viera.

Otro que sacó un resultado notable para el descenso fue Artigas, de Carlos Bueno, que le ganó en el Capurro al timorato Fénix por 3-1 con goles de Manuel Núñez, Nicolás Leites y Guillermo Pereira, en contra, marcando Facundo Milán para los locatarios.

El domingo, Atenas derrotó 2-1 de visitante a Uruguay Montevideo con goles de Gonzalo Andrada y Rodrigo Viega, contra uno de Facundo Borges.

Tabla de posiciones de la Anual en la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Albion 46 Tacuarembó 39 Central Español 37 Deportivo Maldonado 35 (+9) Atenas 35 (+6) Colón 34 (+16) Rentistas 34 (+7) Oriental 32 Fénix 29 Uruguay Montevideo 18 (-15) Artigas 18 (-7) La Luz 13 (-15) Rampla Juniors 13 (-17) Cerrito 16

Rampla Juniors hundido en la tabla del descenso

En la tabla del descenso, Rampla está último con un promedio de 0,619 seguido de Artigas con 0,857.

La Luz, que al igual que Rampla es una aceitada máquina de perder, quedó ahora a merced de Artigas con un magro promedio de 0,906.

Bajan los dos últimos promedios.

Cerrito se alejó con 1,170 y están ya a salvo Atenas con 1,302, Tacuarembó con 1,340, Uruguay Montevideo con 1,358 y Fénix con 1,381.

Este miércoles, la fecha 16 se cierra con la visita de La Luz al Atilio Paiva Olivera de Rivera, donde Artigas oficia de local.

Albion visita a Fénix y Rampla se enfrenta a uno de los rivales más débiles del torneo, Uruguay Montevideo, con la gran obligación de ganar.