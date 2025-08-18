Dólar
GANADERÍA

A horas de la llegada del ciclón extratropical el SUL recomendó una aplicación a tenedores de ovinos

El SUL, horas previas al anunciado impacto en Uruguay de un ciclón extratropical, recordó a los ovinocultores la existencia de un desarrollo tecnológico clave

18 de agosto 2025 - 16:09hs
Ciclón extratropical: adversidades climáticas extremas pueden ser graves en los predios con lanares.

Ciclón extratropical: adversidades climáticas extremas pueden ser graves en los predios con lanares.

Juan Samuelle

Objetivo: que sobrevivan los corderos

Se trata de Alerta Ovina, una aplicación diseñada para los productores de ovinos en Uruguay que brinda información clave para la sobrevivencia de los corderos al nacimiento, anticipándose a condiciones climáticas adversas y aportando a la tomar decisiones en momentos claves.

El contexto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el centro meteorológico de Brasil, Metsul, avisaron por la formación de un ciclón extratropical que traerá fuertes lluvias y vientos en todo el país.

Según se destacó desde el SUL, la aplicación Alerta Ovina sirve para, previo a la parición, planificar la fecha de encarnerada según el clima esperado y asegurar buenas condiciones para las ovejas gestantes.

Durante la parición, es útil para recibir alertas sobre el índice de enfriamiento y proteger a los corderos en situaciones extremas.

Para después de la parición, se la utiliza para evaluar la sobrevivencia y registrar datos, así como seguir recomendaciones para mejorar decisiones futuras.

Ventajas de Alerta Ovina

  • Previsiones climáticas a cinco días.
  • Notificaciones personalizadas para eventos críticos.
  • Selección de sitios específicos (predios).
  • Herramienta para planificar la encarnerada y prever riesgos en la parición.
  • Acceso a materiales sobre tecnologías para mejorar la sobrevivencia de los corderos.

La aplicación Alerta Ovina está disponible en Google Play y en App Store.

Dos datos del rubro ovino

  • En los siete meses iniciales de 2025 los ingresos de divisas por exportaciones generales del rubro ovino fueron 6% mayores a las de enero-julio de 2024, alcanzando los US$ 131,3 millones, según actualizó el SUL.
  • Con base en datos del Misterio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en 2024 se contabilizaron en el país 5.367.607 cabezas de ovinos (con una caída de 9,4% respecto al dato de 2023) en manos de 21.449 tenedores.

El tutorial para el uso de la aplicación del SUL

Embed - Presentación de la herramienta AlertaOvina

