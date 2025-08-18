A horas de la llegada del ciclón extratropical el SUL recomendó una aplicación a tenedores de ovinos

Ciclón extratropical: adversidades climáticas extremas pueden ser graves en los predios con lanares.

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) , horas previas al anunciado impacto en Uruguay de un ciclón extratropical , recordó a los ovinocultores en Uruguay la existencia de un desarrollo tecnológico de alta relevancia para los manejos en los sistemas ganaderos en los que el ovino es protagonista .

Se trata de Alerta Ovina, una aplicación diseñada para los productores de ovinos en Uruguay que brinda información clave para la sobrevivencia de los corderos al nacimiento, anticipándose a condiciones climáticas adversas y aportando a la tomar decisiones en momentos claves.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el centro meteorológico de Brasil, Metsul, avisaron por la formación de un ciclón extratropical que traerá fuertes lluvias y vientos en todo el país.

Según se destacó desde el SUL, la aplicación Alerta Ovina sirve para, previo a la parición, planificar la fecha de encarnerada según el clima esperado y asegurar buenas condiciones para las ovejas gestantes.

Durante la parición, es útil para recibir alertas sobre el índice de enfriamiento y proteger a los corderos en situaciones extremas.

Para después de la parición, se la utiliza para evaluar la sobrevivencia y registrar datos, así como seguir recomendaciones para mejorar decisiones futuras.

Ventajas de Alerta Ovina

Previsiones climáticas a cinco días.

Notificaciones personalizadas para eventos críticos.

Selección de sitios específicos (predios).

Herramienta para planificar la encarnerada y prever riesgos en la parición.

Acceso a materiales sobre tecnologías para mejorar la sobrevivencia de los corderos.

La aplicación Alerta Ovina está disponible en Google Play y en App Store.

Dos datos del rubro ovino

En los siete meses iniciales de 2025 los ingresos de divisas por exportaciones generales del rubro ovino fueron 6% mayores a las de enero-julio de 2024, alcanzando los US$ 131,3 millones, según actualizó el SUL.

Con base en datos del Misterio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en 2024 se contabilizaron en el país 5.367.607 cabezas de ovinos (con una caída de 9,4% respecto al dato de 2023) en manos de 21.449 tenedores.

El tutorial para el uso de la aplicación del SUL