Nacional / CLIMA

Inumet advierte sobre la llegada de ciclón extratropical y lluvias "abundantes" desde el martes: ¿a qué departamentos afectará?

El organismo espera vientos de hasta 80 km/h, acompañados de "precipitaciones abundantes y ocasionales tormentas"

17 de agosto 2025 - 20:08hs
Tormenta en Montevideo. (Archivo)

Tormenta en Montevideo. (Archivo)

Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia sobre "vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes", que llegarán al país este próximo martes 19 de agosto y persistirán hasta el jueves 21.

Según informó el organismo en un comunicado, desde la madrugada del martes se espera "un aumento en la intensidad del viento", con rachas que irán de los 40 a los 60 km/h y podrán ascender hasta los 80 km/h "debido a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical)" en el litoral oeste del país.

La situación, advirtió Inumet, estará acompañada de "precipitaciones abundantes y ocasionales tormentas" que afectarán a todo el territorio nacional.

El miércoles 20 el fenómeno "se desplazará gradualmente hacia el sureste del territorio" con "un cambio en la dirección del viento del sector oeste" que afectará principalmente a los departamentos del sur del Río Negro, donde persistirán las lluvias abundantes.

Según el ente estatal, las precipitaciones comenzarán a disminuir en la tarde del miércoles, mientras que los vientos fuertes bajarán en la madrugada del jueves 21.

