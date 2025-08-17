Dólar
La gran novedad de la práctica de Peñarol relacionada con Leonardo Fernández de cara a la revancha con Racing por Copa Libertadores

Peñarol entrenó sobre el mediodía en Los Aromos pensando en el duelo revancha contra Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores: mirá la última novedad sobre Leonardo Fernández

17 de agosto 2025 - 14:07hs
Leonardo Fernández

Leonardo Fernández

Foto: @LigaAUF

Peñarol entrenó este domingo desde la hora 11.00 en la cancha número 2 de Los Aromos y Leonardo Fernández entrenó en cancha aunque realizó trabajos diferenciados.

Fernández se lesionó en la rodilla el martes 12 de agosto a los 20 minutos de juego del partido de ida de Peñarol ante Racing por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La revancha será este martes 19 de agosto a la hora 21.30 en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda.

Tras una dura entrada del zaguero rival Nazareno Colombo, Fernández intentó dos veces seguir en cancha pero el dolor que experimentó le impidió proseguir en el juego. Fue sustituido por David Terans que a los 77' marcó el único gol del partido.

Fernández sufrió una distensión de ligamento lateral interno en la rodilla.

El fisioterapeuta Richard López y el médico deportólogo de Peñarol, Daniel Zarrillo, trabajan día a día en la recuperación del jugador.

Es sabido que este tipo de lesiones demanden alrededor de un mes en sanar, pero esos tiempos suelen variar según cada paciente.

Su presencia en cancha este domingo, alienta las esperanzas de Peñarol para poder contar con el jugador.

El jugador realizó trabajos en cancha con una venda colocada en la rodilla derecha, la lastimada.

Es esperable que el 10 sea sumado a la lista de viajeros. Peñarol emprende vuelo este domingo a la hora 17.00 para cruzar a Buenos Aires.

El jugador será esperado y evaluado a último momento para saber si puedo jugar ante Racing. En Peñarol confían en un milagro y todavía no lo dan por descartado.

Temas:

Leonardo Fernández Peñarol Racing Avellaneda Copa Libertadores

