La situación de la rodilla de Leo Fernández y el milagro que debe interceder para que pueda jugar la revancha de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

Leonardo Fernández sufrió distensión de ligamento lateral interno en la rodilla y presenta líquido en la articulación

14 de agosto 2025 - 18:02hs
Leonardo Fernández en Peñarol

Leonardo Fernández en Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

El futbolista de Peñarol, Leonardo Fernández, sufrió distensión de ligamento lateral interno en la rodilla y presenta líquido en la articulación, como consecuencia de la lesión que le provocaron el martes en el partido entre los aurinegros y Racing por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Cuando se jugaba el minuto 15 del partido que se disputó en el Campeón del Siglo, Nazareno Colombo le dio un fuerte golpe en la pierna derecha (después que se había desprendido de la pelota con un taco y había dejado en carrera a Javier Cabrera), el 10 aurinegro quedó tendido en el piso, el árbitro no pitó falta y dejó seguir la jugada. Al detenerse el juego no amonestó al futbolista de Racing.

Como consecuencia de esa acción, a los 20 minutos, Leo Fernández fue sustituido y en su lugar ingresó David Terans.

Desde entonces, el médico de Peñarol, Daniel Zarrillo, corre contra el reloj para conseguir que el 10 vuelva a competir lo antes posible.

En Peñarol saben que es imposible, sin casi, que pueda jugar la revancha del próximo martes ante Racing en Avellaneda.

Es imposible no solo por los tiempos de recuperación, sino por los riesgos de empeorar la lesión.

De todas formas, a pesar de la información que devuelve la realidad, intentarán aferrarse al milagro de que la infiltración de la zona lesionada le permita jugar, sin estar en plenitud física.

La evolución en las próximas horas marcará si habrá milagro o no.

El entrenador Diego Aguirre también evaluará los riesgos de forzar una situación.

En una recuperación normal, Leo Fernández no volvería a competir hasta setiembre.

Peñarol juega este viernes a la hora 20 ante Boston River en Florida.

El martes 19 frente a Racing en Buenos Aires.

El domingo 24 de agosto con River Plate en el Campeón del Siglo, en el primer partido que disputará con hinchas luego de la sanción de dos partidos sin público.

