"Elegiste el lado correcto": mirá el picante mensaje de despedida de un ex Peñarol para Léo Coelho, recordando su pasado en Nacional

Un exjugador de Peñarol saludó a Léo Coelho con un mensaje de despedida, ya que el brasileño dejará a los carboneros para continuar su carrera en Amazonas de su país, como se confirmó este miércoles e informó Referí .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Uno que le escribió al zaguero, que tuvo muchos mensajes que compartió en sus redes, fue el exaurinegro Santiago Homenchenko , quien actualmente juega en Querétaro de México y que coincidió con Coelho en 2023.

“Elegiste el lado correcto, como hincha carbonero. Gracias y éxitos Zuca”, le escribió el volante , en referencia a la polémica decisión que tuvo el defensa cuando tras ser campeón con Nacional en 2022, pasó a Peñarol en 2023, donde jugó hasta la actualidad.

Peñarol también saludó al zaguero este miércoles, confirmando su salida.

PEÑAROL El futbolista que hoy se despidió del plantel de Peñarol entre lágrimas y el respeto de sus compañeros

PEÑAROL Mientras se define su futuro en Peñarol, Leo Coelho fue a ver otro deporte en la fría mañana del domingo en Uruguay

“El Club Atlético Peñarol informa que Léo Coelho continuará su carrera en el exterior”, indicaron.

El mensaje de Peñarol para Leo Coelho El mensaje de Peñarol para Leo Coelho

“Con mucho respeto y con su notable adhesión a la causa en todo momento, Léo se ganó el cariño del pueblo carbonero, que lo adoptó como nuestro y que así lo reconocerá también de aquí en más”, dice la nota.

“Hoy Léo se va sabiendo de primera mano que este es el país de Peñarol. Y que siempre tendrá las puertas abiertas. ¡Gracias, Léo, y éxito en tus nuevos desafíos!”.