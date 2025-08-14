La espectacular atajada de Fernando Muslera, la figura en el agónico triunfo de Estudiantes de La Plata ante Cerro Porteño por Copa Libertadores; Flamengo le ganó a Inter

El arquero uruguayo Fernando Muslera fue la figura del partido que tuvo un agónico triunfo 1-0 de Estudiantes de La Plata ante Cerro Porteño este miércoles de visitante en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el juego que abrió la jornada en Asunción, Cerro Porteño y Estudiantes protagonizaron una pugna pareja en la que cada uno de estos dos equipos tradicionales de Paraguay y Argentina se anotó un tiempo.

El Pincha, que alzó su cuarto y último título de la Libertadores en 2009, se hizo fuerte en los primeros 45 minutos, en los que un zurdazo feroz y lejano del lateral Santiago Arzamendia (22') demandó una atajada brillante de Alexis Martín Arias.

El movedizo extremo colombiano Edwuin Cetré sacudió en varias ocasiones la defensa del Ciclón de Barrio Obrero, entrenado por el argentino Diego Martínez, pero le faltó punch para quebrar el cero en el estadio La Nueva Olla.

COPA LIBERTADORES El video que subió la Conmebol de varias jugadas ásperas y pelotazos del partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: "Así se juega por la gloria eterna"

PEÑAROL El mensaje que destacó Ignacio Ruglio de un presidente de un club campeón argentino, por el triunfo de Peñarol ante Racing por Copa Libertadores: "Son leones"

Muslera figura

Tras pasar apuros en la primera parte, el subcampeón paraguayo se sacudió en el segundo tiempo hasta convertir en figura al golero uruguayo Fernando Muslera.

El custodio del arco celeste en los mundiales de 2010, 2014 y 2018 lideró la resistencia argentina en Asunción con cinco atajadas, incluida una volada para rechazar un cabezazo peligroso de Jorge Morel (69') en un córner cobrado por Juan Iturbe.

"Jugamos un partido muy disputado, muy parejo, contra uno de los mejores equipos en cuanto a plantilla y rendimiento en el fútbol argentino", sostuvo Martínez.

A la par de que el experimentado guardameta charrúa, de 39 años, despejaba el peligro, los hombres de Eduardo Domínguez anunciaban que las chances de regresar a La Plata con el botín dependerían de aprovechar la velocidad de sus atacantes en el juego largo.

Y por esa vía, en el descuento (90+8'), consiguieron la valiosa ventaja, luego de que Matías Pérez derrumbara en el área a Guido Carrillo.

El árbitro chileno Piero Maza pitó penal y el capitán Santiago Ascacíbar firmó el 1-0, que puede resultar vital para el juego del próximo miércoles en el Jorge Luis Hirschi.

Estudiantes' Uruguayan goalkeeper #16 Fernando Muslera gestures during the Copa Libertadores round of 16 first leg football match between Paraguay's Cerro Porteno and Argentina's Estudiantes de La Plata, at the La Nueva Olla stadium in Asuncion, on August Fernando Muslera en su estreno en la Copa Libertadores 2025 Foto: AFP

"Se vio reflejado que vinimos a ganar el partido y a sacar una diferencia. El equipo creyó hasta el final", destacó Domínguez.

Flamengo le ganó a Inter de Porto Alegre

Flamengo, que solo tuvo en cancha al uruguayo Guillermo Varela en el segundo tiempo, y Estudiantes dieron un paso hacia un eventual emparejamiento en cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025, luego de imponerse 1-0 este miércoles a Internacional de Porto Alegre, de Sergio Rochet y Alan Rodríguez, ambos titulares, y Cerro Porteño en la ida de octavos.

Gran candidato al título, y a su cuarta corona copera, el club más popular de Brasil sacó ventaja mínima en el Maracaná, en la única llave que enfrenta a equipos de un mismo país, mientras que los argentinos se impusieron in extremis en predios paraguayos.

De sostener estos resultados el próximo miércoles, en los juegos de vuelta, rojinegros y albirrojos se enfrentarán en la ronda de los ocho mejores del principal torneo de clubes de América.

Con el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, observando desde las tribunas del Maracaná, Filipe Luís condujo a la nómina más costosa del continente hacia un triunfo, sellado con un bello cabezazo de Bruno Henrique (28') en un tiro de esquina cobrado por Luiz Araújo.

El Fla tuvo un primer tiempo sólido, en el que ejecutó el fútbol intenso y ofensivo enseñado por el exlateral del Atlético de Madrid, aunque en la segunda parte su fluidez y control retrocedieron algunos peldaños por causa de la reacción colorada.

El campeón de la Libertadores en 2006 y 2010 apostó a la conducción de su capitán Alan Patrick y a la juventud del atacante Ricardo Mathias, que le ganó el puesto a los experimentados Rafael Santos Borré y Enner Valencia.

Aunque alejó a los dueños de casa del arco del uruguayo Sergio Rochet, Inter apenas pudo ver la cara del guardameta argentino Agustín Rossi y su destino en octavos, que cerrará la primera fase el jueves, se definirá en el estadio mundialista Beira-Rio.

Con base en AFP