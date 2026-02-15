La soberbia atajada de Fernando Muslera en el cásico de La Plata y su particular invicto con Estudiantes ante Gimnasia y Esgrima

Fernando Muslera fue una de las figuras de Estudiantes de La Plata que este domingo empató 0-0 contra su clásico rival, Gimnasia y Esgrima La Plata, en partido jugado en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Muslera, de 39 años, había vuelto el lunes pasada, en el 1-0 a Deportivo Riestra, tras superar una molestia en el tendón de aquiles.

En la opción más clara de gol del partido, protagonizada por Marcelo Torres, el golero récord en la historia de la selección de Uruguay, cerró el arco yendo muy bien abajo con sus pies.

Este fue el tercer clásico de Muslera con Estudiantes y en 270 minutos no encajó ningún gol.

URUGUAYOS Fernando Muslera se lesionó en el debut en el Torneo Apertura argentino y tendrá varios días afuera de las canchas, con riesgo de perderse el clásico de La Plata

SELECCIÓN URUGUAYA "Yo no recibí ningún llamado": lo último que dijo Fernando Muslera sobre su posible regreso a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Su equipo ganó 2-0 en el Clausura 2025, 1-0 en las semifinales del Clausura 2025 y ahora empató 0-0 en el presente Apertura.

Fue buena figura en Gimnasia el zaguero ex Peñarol, Defensor Sporting y Liverpool, Enzo Martínez, y en Estudiantes también jugó Gabriel Neves en la línea media.

Martínez sorprendió a medios argentinos al declarar después del partido que se llama Enzo en honor a Enzo Franscescoli y que su segundo nombre es Gabriel por Gabriel Omar Batistuta.