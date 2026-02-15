Dólar
La soberbia atajada de Fernando Muslera en el cásico de La Plata y su particular invicto con Estudiantes ante Gimnasia y Esgrima

Mirá la gran atajada con la que Fernando Muslera le pasó candado al arco de Estudiantes de La Plata que empató 0-0 en la visita ante su clásico rival, Gimnasia y Esgrima La Plata

15 de febrero 2026 - 22:31hs

Fernando Muslera fue una de las figuras de Estudiantes de La Plata que este domingo empató 0-0 contra su clásico rival, Gimnasia y Esgrima La Plata, en partido jugado en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Muslera, de 39 años, había vuelto el lunes pasada, en el 1-0 a Deportivo Riestra, tras superar una molestia en el tendón de aquiles.

En la opción más clara de gol del partido, protagonizada por Marcelo Torres, el golero récord en la historia de la selección de Uruguay, cerró el arco yendo muy bien abajo con sus pies.

Este fue el tercer clásico de Muslera con Estudiantes y en 270 minutos no encajó ningún gol.

Fernando Muslera, golero de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

"Yo no recibí ningún llamado": lo último que dijo Fernando Muslera sobre su posible regreso a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Fernando Muslera
URUGUAYOS

Fernando Muslera se lesionó en el debut en el Torneo Apertura argentino y tendrá varios días afuera de las canchas, con riesgo de perderse el clásico de La Plata

Su equipo ganó 2-0 en el Clausura 2025, 1-0 en las semifinales del Clausura 2025 y ahora empató 0-0 en el presente Apertura.

Fue buena figura en Gimnasia el zaguero ex Peñarol, Defensor Sporting y Liverpool, Enzo Martínez, y en Estudiantes también jugó Gabriel Neves en la línea media.

Martínez sorprendió a medios argentinos al declarar después del partido que se llama Enzo en honor a Enzo Franscescoli y que su segundo nombre es Gabriel por Gabriel Omar Batistuta.

