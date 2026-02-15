Mirá lo que dijo Ignacio Alonso sobre cuándo se podrá volver a ver fútbol en AntelTV

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, salió al cruce de las declaraciones que vertía en la mañana de este domingo el gerente de Tenfield, Osvaldo Giménez, y luego de un ida y vuelta con respeto, pero intenso, el mandamás de la AUF informó cuándo se podrá volver a ver fútbol por AntelTV.

Como informó el viernes Referí, la empresa Antel se vio impedida de poder transmitir a través de su plataforma la segunda fecha del Torneo Apertura que comenzó ese mismo día y termina este lunes a la noche.

Cabe recordar que AntelTV pudo emitir, a través de Tenfield, la Supercopa, que Peñarol le ganó a Nacional, y en los encuentros de la primera fecha del Torneo Apertura.

Debido a la decisión de la AUF, Tenfield se quedó sin pantalla para presentar su transmisión por primera vez desde su creación en 1999.

ARABIA SAUDITA Luego de todo lo ocurrido en la semana, Darwin Núñez vuelve a jugar con Al-Hilal de Arabia Saudita este lunes

NACIONAL El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

La AUF mantuvo en la semana distintas reuniones con las empresas que ganaron las licitaciones por los derechos de TV del fútbol local.

En esos encuentros, la AUF planteó a Tenfield (que tendrá el streaming del fútbol uruguayo si firma el contrato por el que se comprometió a pagar US$ 17.500.000 por año) que no podía seguir mostrando de forma libre el fútbol uruguayo, como en los dos fines semanas anteriores, en la pantalla de AntelTV.

También, según pudo conocer Referí con fuentes de AUF, en las reuniones que Alonso mantuvo con Antel les explicó que AntelTV no podía seguir emitiendo el fútbol de la forma en que lo estaba haciendo y que para seguir ofreciendo ese servicio debía pagar un adicional, como ocurre en el streaming con Disney+ o en los cables.

Lo que dijo Ignacio Alonso

El mismo viernes a la noche, Antel emitió un comunicado en el que explicaba su punto de vista acerca de por qué esta segunda fecha del Torneo Apertura, no se pudo emitir por AntelTV.

"Antel informa que por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a la empresa Tenfied, adjudicataria de los derechos de streaming local. Lamentamos las molestias generadas a nuestros clientes, por motivos ajenos a nuestra voluntad". explica el comunicado.

Este domingo, Ignacio Alonso habló en el programa Punto Penal de canal 10 y aclaró la situación y cuándo se podrá volver a ver fútbol uruguayo en AntelTV.

La decisión de la AUF fue "simplemente por este fin de semana, mientras Antel disponibiliza para sus clientes la vía separada, que va a regir mientras firma los contratos definitivos con Tenfield".

Y añadió: "Eso acordamos, en muy buenos términos, con Antel el martes. No hay ningún tipo de problemas con Antel. Lo hablamos en muy buenos términos. Antel está ejerciendo el trabajo para volver el fin de semana que viene. El acuerdo está prácticamente alcanzado, no firmado, para lo que es el ámbito internacional".

"No tenemos ningún conflicto con Antel. Simplemente no encontramos la buena voluntad para que, en esta fecha 2, se hiciera de esa manera por parte del adjudicatario. No hubo buena voluntad del adjudicatario para que se respetara lo que dice el pliego. Está todo por escrito porque son situaciones que se previeron", sostuvo.

Si hay acuerdo en esta semana en otras reuniones que existirán, todo indica que el fin de semana que viene, con la tercera fecha del Torneo Apertura y luego de lo que dijo Alonso, el fútbol uruguayo volverá a AntelTV.