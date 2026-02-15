Luego de todo lo ocurrido en la semana, Darwin Núñez vuelve a jugar con Al-Hilal de Arabia Saudita este lunes

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

El delantero uruguayo Darwin Núñez está pronto para volver a jugar con Al-Hilal de Arabia Saudita por la Champions League de Asia en la que cerrarán la fase de grupos este lunes jugando como locales.

El equipo árabe recibirá a Al-Whada de Emiratos Árabes Unidos en su estadio.

Como informó Referí, Al-Hilal es el único de los clubes que clasificó a los octavos de final del certamen, dos encuentros antes de que comiencen.

El pasado miércoles, Referí informó que Darwin Núñez no jugará más en la temporada por la Saudi Pro League. y solo lo hará en la Champions League de Asia.

El cupo de extranjeros y la llegada de Karim Benzema, llevó a que el técnico italiano Simone Inzaghi eligiera relegarlo y sacarlo de la lista de futbolistas habilitados para la actividad local.

Lo único que puede jugar Darwin de aquí al Mundial 2026 son seis partidos de aquí al final de la Champions League de Asia, siempre y cuando sigan clasificando en todas las fases.

Este es un gran problema para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que tendrá a un jugador que llegará casi sin competencia a la fiesta más grande del fútbol.

A esto hay que agregarle que, como informó Referí el viernes, Darwin Núñez también arrastra una lesión de rodilla que lo complica.

Este lunes podrá volver al fútbol ya que Al-Hilal se despide de la fase de grupos (ya clasificado) ante Al-Whada.