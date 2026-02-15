Orsi asistirá a evento por el bicentenario de la liberación de las fortalezas este lunes en Rocha: tocará NTVG

Este lunes, el presidente de la República, Yamandú Orsi , asistirá a la conmemoración del bicentenario de la liberación de las fortalezas de Santa Teresa y San Miguel , claves en el proceso de creación del Uruguay.

El evento, que tendrá lugar en el departamento de Rocha, contará con un espectáculo que buscará combinar cultura, música e historia .

La actividad, de carácter libre y gratuito, comenzará a las 18:45 horas, con la banda local Fluya, oriunda de La Paloma, que interpretará un repertorio propio que mezcla reggae y rock en una identidad sonora profundamente ligada al mar, la playa y la cultura costera.

Después, sobre las 19:45, la reconocida banda No Te Va Gustar presentará su nuevo disco, Florece en el caos. La entrada al predio será a partir de las 16:00, a través de los ingresos peatonales. El estacionamiento previsto para autos y camionetas funciona con un sistema de reserva previa, que se gestiona a través del siguiente link de Redtickets .

Las personas que estén acampando en el parque de Santa Teresa dispondrán de un acceso peatonal.

No se permitirá el ingreso de mástiles, bengalas o fuegos artificiales, objetos punzantes o armas de fuego, paraguas o sombrillas, aerosoles ni ningún tipo de envases de vidrio. Sí se permitirá el acceso con termo y mate, agua en botella de plástico, banderas sin mástiles, mochilas y riñoneras.

Habrá una feria gastronómica con emprendedores locales a partir de una convocatoria departamental. En caso de lluvia, la jornada se efectuará el 17 de febrero, en el mismo lugar y bajo similares condiciones.

"Será una actividad de carácter masivo para recuperar lo histórico del lugar y combinar lo popular de una banda como NTVG con un momento clave en la temporada turística, y en reconocernos como país con perspectiva de participación, que es lo que hace a una República y una democracia", aseguró el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, en declaraciones recogidas por Presidencia días atrás.

Durante el evento, se realizará la presentación oficial del logo del Bicentenario, valorado por la Comisión como "una creación valiosa" porque retoma el logo diseñado en el año 2011, conformado por la estela de la bandera artiguista con la bandera uruguaya y lo convierte en una forma que adquiere dimensión de conjunto evocando una flor o una estrella.