Mardio Cardama tras anuncio de rescisión del gobierno de Orsi: "Se ha procedido de manera muy incorrecta"

El propietario del astillero gallego Cardama , Mario Cardama , aseguró que el gobierno de Yamandú Orsi ha procedido de manera " muy incorrecta " al anunciar la rescisión del contrato para la compra de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya.

" Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir ", señaló Cardama a El Observador.

Y aseguró que la firma se ha manejado con "criterios empresariales", algo que no cambiará, por lo que no se dejará "apurar por nadie".

"Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón ", agregó el empresario español.

El anuncio del gobierno

Este viernes en una conferencia de prensa encabezada por Orsi, junto a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el gobierno anunció que había tomado definitivamente la decisión de rescindir el contrato con el astillero, aunque esto ya había sido adelantado en octubre.

El gobierno asegura que detectó graves irregularidades en las garantías presentadas por Cardama, además de otros incumplimientos del proyecto.