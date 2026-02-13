Dólar
/ Nacional / CASO CARDAMA

Mardio Cardama tras anuncio de rescisión del gobierno de Orsi: "Se ha procedido de manera muy incorrecta"

El presidente Yamandú Orsi anunció este viernes 13 de febrero la rescisión definitiva del contrato para la compra de dos patrullas oceánicas

13 de febrero 2026 - 13:34hs
Mario Cardama. Archivo

Mario Cardama. Archivo

Faro de Vigo

El propietario del astillero gallego Cardama, Mario Cardama, aseguró que el gobierno de Yamandú Orsi ha procedido de manera "muy incorrecta" al anunciar la rescisión del contrato para la compra de dos patrullas oceánicas para la Armada uruguaya.

"Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir", señaló Cardama a El Observador.

Y aseguró que la firma se ha manejado con "criterios empresariales", algo que no cambiará, por lo que no se dejará "apurar por nadie".

El presidente de la República, Yamandú Orsi, en la conferencia de prensa de este viernes
OPV

Uruguay decidió rescindir el contrato con Cardama por "graves irregularidades" contractuales con el astillero

Yamandú Orsi y Jorge Díaz en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva el 13 de febrero de 2026 para anunciar la rescisión del contrato con Cardama
MEDIDAS

Gobierno rescindió contrato con Cardama: cuáles son las cuatro acciones contra el astillero anunciadas por el Estado

"Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón", agregó el empresario español.

El anuncio del gobierno

Este viernes en una conferencia de prensa encabezada por Orsi, junto a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el gobierno anunció que había tomado definitivamente la decisión de rescindir el contrato con el astillero, aunque esto ya había sido adelantado en octubre.

El gobierno asegura que detectó graves irregularidades en las garantías presentadas por Cardama, además de otros incumplimientos del proyecto.

Vista del proyecto TUMO en Uruguay, a la entrada del Aeropuerto de Carrasco
EDUCACIÓN

TUMO abrió las inscripciones en Uruguay: de qué se trata el proyecto y cómo postularse

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer explosiones muy controladas
REFORMA DEL TRANSPORTE

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer "explosiones muy controladas"

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió amputaciones en pies y manos, pero se encuentra estable
TELEVISIÓN

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió "amputaciones en pies y manos", pero se encuentra estable

El Águila: así será la nueva ciudad innovadora de US$ 500 millones que se construirá en Atlántida

El Águila: así será la nueva ciudad innovadora de US$ 500 millones que se construirá en Atlántida

