Cosméticos, vestimenta y productos de limpieza: Aduana incautó mercadería por más de US$ 45 millones en 2025

La Aduana cerró el 2025 con más de 5 mil incautaciones de mercadería . Entre los productos de contrabando más detectados resaltaron la vestimenta, los cosméticos y los artículos de limpieza . En la medición en pesos alcanzaron el mayor valor de los últimos cinco años.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó que el año pasado se efectuaron incautaciones por $ 1.764 millones, equivalentes a US$ 45,1 millones al tipo de cambio de cierre de 2025. En la comparación interanual se registró un aumento de 27,5%. En total fueron 5.345 operativos contra el contrabando, con un descenso de 34,9% en relación a 2024.

En el último quinquenio hubo más de 37.000 incautaciones por $ 5.381 millones .

La mayor cantidad durante el año pasado fueron de vestimenta con 1.280 operativos aduaneros. Luego se ubicaron los cosméticos y productos de limpieza (1.214), artículos para el hogar (1.012), bebidas (899) y comestibles (866). También hubo detecciones de vehículos, calzados, repuestos, cigarrillos y proteínas y suplementos deportivos .

En la medición en pesos, el primer lugar lo ocuparon los cosméticos y productos de limpieza ($ 581 millones). Después estuvieron los vehículos ($ 359,5 millones), cigarrillos ($ 279,5), juguetes ($ 52,9 millones) y comestibles ($ 50,1 millones). Además hubo procedimientos de celulares y accesorios, medicamentos, bebidas y bijoutería.

Los pasos de frontera donde se realizaron más incautaciones fueron Rivera (762), Fray Bentos (668), Chuy (503), Paysandú (491) y el Aeropuerto de Carrasco (473).

Los datos aduaneros no incluyen los hallazgos de drogas.

Las principales incautaciones de la Aduana en el año

En mayo del año pasado se llevó a cabo una operación del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) en conjunto con la Policía de Rivera. Allí se realizaron 11 allanamientos en ese departamento y en Montevideo y se lograron incautar $ 19,8 millones de cigarrillos, armas, vehículos y dinero.

La Aduana informó que la investigación incluyó trabajos de inteligencia y escuchas telefónicas. También hubo apoyo del Centro del Comando Unificado y la Guardia Republicana, además de la Regional Sur de la DNA y de la Brigada Departamental de Seguridad Rural.

La mayor incautación fue de cigarrillos paraguayos de contrabando.

Dos meses después, en julio, funcionarios aduaneros lograron detener un cargamento de cigarrillos oculto en una importación de maíz a granel, también proveniente del mismo origen. La carga fue valuada en $ 25 millones. En la noche del martes 8 se detectó un camión procedente de Encarnación y tras los primeros controles fue trasladado al puerto de Montevideo para ser escaneado. Allí, los funcionarios aduaneros descubrieron 1,8 millones de cigarrillos.

Por último, en diciembre pasado la Regional Norte de Investigaciones de la Policía con apoyo del GRIA efectuaron un procedimiento que culminó con la incautación de 226.080 perfumes falsos, con un valor aproximado de $ 450 millones.

Por un lado se detectaron 792 cajas con 114.048 frascos de perfumes similares a 35 modelos de las marcas Chanel, Paco Rabanne y Carolina Herrera en un camión que circulaba por Rivera. Horas más tarde se realizó un segundo operativo en un free shop en el que se descubrieron 778 cajas con 112.0032 frascos de perfumes falsos.