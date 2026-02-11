Jefe de Seguridad de importante empresa de IA renunció a su cargo y advirtió: "El mundo está en peligro"

El jefe de Seguridad de Anthropic , Mrinank Sharma, anunció que renunció y que su último día será el 9 de febrero , según comunicó a sus colegas.

“He renunciado”, escribió al inicio de la carta en la que explicó su decisión, y que publicó en la red social X. “He decidido dejar Anthropic. Mi último día será el 9 de febrero. Gracias.”, señaló en el mensaje interno.

Indicó que llegó a San Francisco hace dos años, tras terminar su doctorado, para contribuir a la seguridad de la IA . “He conseguido aquí lo que quería.”, afirmó al repasar los objetivos que se había propuesto al incorporarse.

Detalló que trabajó en entender la “adulación de la IA” y en desarrollar defensas ante riesgos de bioterrorismo. También explicó que implementó esas defensas en producción y escribió “uno de los primeros casos de seguridad de IA”. “Estoy especialmente orgulloso” de los mecanismos internos de transparencia para “vivir nuestros valores”, sostuvo.

“El mundo está en peligro.”, advirtió, y mencionó crisis interconectadas más allá de la IA y armas biológicas. Señaló que es difícil permitir que “nuestros valores realmente rijan nuestras acciones.”, tanto en la organización como fuera.

“Quiero contribuir de una manera que se sienta completamente alineada con mi integridad.”, explicó. Añadió que desea explorar preguntas que “no tienen derecho a irse” y que para él eso “significa marcharme”. “No sé qué vendrá después de esto”, expresó, al citar que “no saber es lo más íntimo.”