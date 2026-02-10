Dólar
Despidos en BASF: los motivos que llevan a la multinacional a reestructurarse en Uruguay

La firma se encuentra en un proceso de reorganización global que impactará en su operativa local

10 de febrero 2026 - 13:36hs
La multinacional alemana BASF comenzó su proceso de reestructura que implicará despidos a nivel local.

La empresa continuará con sus operaciones en Uruguay y, según supo El Observador, entre 30% y 40% de los puestos de trabajo de la empresa en el país se encuentran en revisión en un proceso de reorganización que puede durar hasta dos años.

Esto ya comenzó a informarse a los empleados involucrados, aunque en las próximas horas se espera un comunicado oficial de la empresa que amplíe el alcance de esta medida.

Desde sus oficinas en World Trade Center en Montevideo BASF Services Americas brinda servicios financieros, legales, logísticos, recursos humanos y de medio ambiente a 72 compañías de BASF. La firma se encuentra en el país desde 2014 y tiene alrededor de 1.200 empleados.

Las razones de la reestructura

La definición de los recortes de la empresa en Uruguay no está ligada a la situación del país, sino al contexto internacional que obligó a la empresa a reducir sus costos y buscar mayor rentabilidad en toda su operativa, informaron fuentes cercanas a la empresa a El Observador.

La principal empresa química del mundo enfrenta esta situación presionada por altos costos de insumos y problemas geopolíticos con Asia que afectan su negocio e involucran a todos los hub de BASF del mundo. Incluso, algunas unidades de negocio radicadas en Alemania dejarán de funcionar en su casa matriz en busca de esa mayor rentabilidad.

Es por esto que una gran cantidad de sus servicios se concentrarán en India, donde se encuentran las condiciones más beneficiosas en términos de costos para sus distintos hub.

De hecho, en los primeros días del 2026, la compañía comenzó las contrataciones para un nuevo hub digital en Hyderabad, India, en medio de una estrategia de reducción de costos y estandarización. Este centro comenzará a funcionar en el primer trimestre del año.

