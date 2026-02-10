PIT-CNT pide al gobierno avances en diálogo social: "Hay que concretar las cosas y compromisos asumidos"

El PIT-CNT reunió este martes a su Secretariado Ejecutivo para analizar la participación de una delegación de la central sindical en la misión oficial de Yamandú Orsi a China y también para delinear algunas de las prioridades para 2026.

Aunque esto último será abordado con mayor profundidad en una mesa representativa que tendrá lugar el 25 de febrero, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, pidió en una rueda de prensa avances en el diálogo social convocado por el gobierno de Orsi.

Dijo que este diálogo debía convertirse en una "negociación concreta con avances", después de que el ámbito fuera lanzado en julio de 2025.

PARLAMENTO "Niveles inaceptables de hacinamiento": Negro le presentó a la bancada del FA el proyecto para sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior

ESTADOS UNIDOS Luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el "mundo es más peligroso", aseguró Marcelo Abdala

"Hasta ahora han habido seminarios, encuentros, conversaciones, pero hay que concretar las cosas y hay compromisos asumidos con la población en la elección", señaló Abdala.

E insistió en que el PIT-CNT tiene propuestas para una "reforma de la seguridad social alternativa" a la aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. "Queremos acelerar el trámite", reconoció.

Tal como había anunciado el gobierno a mediados del año pasado, se espera que del diálogo social surja un documento que sintetice las posturas sobre el tema para abril de 2026.

Viaje a China

Sobre el viaje a China, Abdala –que participó junto a Milton Castellano, del Instituto Cuesta Duarte– contó que mantuvo contactos con la federación de sindicatos china, con quien firmarán un acuerdo de cooperación.

Además, la central sindical uruguaya invitó a sus pares chinos a venir a Uruguay en octubre, para la celebración de los 60 años de la unión sindical. Ellos, en tanto, invitaron a los uruguayos a participar en una serie de actividades en China.

"Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, de un proceso cuidadoso del ser humano, del desempleo, de sacar a la gente de la pobreza, lograron a sacar a más de 800 millones de chinos de la pobreza, puede significar elementos que no son para trasladar mecánicamente a Uruguay pero que es bien importante tener la cooperación de la central sindical", estimó Abdala.