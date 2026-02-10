Caggiani explicó cómo será el tratamiento parlamentario del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El senador del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani , explicó en rueda de prensa cómo se llevará adelante el proceso de ratificación del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea (UE) , cuyo análisis iniciará el martes 17 de febrero en el Parlamento.

El legislador indicó que para este proceso conformarán una comisión de 15 miembros con 8 integrantes del oficialismo y 7 de la oposición , quienes trabajarán para llegar a un punto común "por lo menos en la última semana de febrero".

" Nuestra idea es establecer un mecanismo rápido para que ambas cámaras podamos recibir de manera conjunta a las delegaciones que se van a convocar", explicó Caggiani.

Tras esto, mencionó que el análisis del texto les permite a los integrantes de las cámaras expresarse por sí o por no, sin estar facultados para llevar a cabo cambios a lo firmado. "Creo que eso sin duda también allana un poco el debate" , marcó.

"Va a ser un acuerdo muy beneficioso para la economía uruguaya que va a asegurar sobre todo el crecimiento de las exportaciones, casi un 4%, y el crecimiento de la economía. Lo importante además es que se genere una expectativa importante para el Uruguay de buenas noticias", sostuvo el político.

Según el legislador, la ratificación del acuerdo, no solo por parte de Uruguay, sino también de todos los países del Mercosur, le permitiría generar a la UE cierta "confianza".

"Va a ayudar a que el Parlamento Europeo, por lo menos la parte del tratado comercial, la pueda aprobar lo antes posible", destacó.

"Quizás la reflexión que deberíamos hacer todos los uruguayos es que cuando todos tenemos una visión común, si hinchamos todos el mismo carro para el mismo helado, si el Uruguay tiene ese proceso de acumulación positiva, como siempre dice el presidente Orsi, las cosas salen bien. Y bueno, creo que esta es también una clave genial", expresó.

Consultado por cómo se trabajará con los sectores que no salen favorecidos por el acuerdo, Caggiani respondió que la idea será "tener conversaciones y escuchar sus inquietudes" en cuanto a la "agenda interna que el Uruguay va a tener que establecer" para captar los "beneficios que se pueden obtener en el sector productivo uruguayo" y también para "establecer políticas compensatorias para algunos sectores".

Uruguay es el último país integrante del Mercosur en enviar el acuerdo para que sea abordado en el Parlamento. Paraguay envió el proyecto a finales de enero, mientras que Argentina y Brasil lo hicieron la semana pasada.

La ratificación del acuerdo permitirá la aplicación provisional de la parte comercial si la Unión Europea toma la decisión política de avanzar en ese sentido.

¿Qué es una aplicación provisional? Que la parte comercial del acuerdo empiece a regir antes de que el Parlamento Europeo lo ratifique. Alemania y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, son los principales promotores de esa aplicación.