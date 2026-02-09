Dólar
/ Nacional / OPERATIVO

En poco más de dos semanas de operativo, Interior y Mides retiraron a 356 personas en situación de calle

En la primera etapa del operativo las autoridades se centraron en Ciudad Vieja, Cordón, Centro y Palermo

9 de febrero 2026 - 19:09hs
Gente en situación de calle. Archivo

Gente en situación de calle. Archivo

Foto: Leonardo Carreño

El Ministerio del Interior y el de Desarrollo Social (Mides) retiraron a 356 personas en situación de calle desde que comenzó a aplicarse el Operativo Calle en varios barrios de la capital, en base a la ley de faltas.

Según informó Presidencia de la República en un comunicado, además de las 356 personas que fueron retiradas de distintos tipos de afincamientos en la vía pública, se retiraron 20 toneladas de residuos.

Los barrios a los que apuntó la primera etapa del Operativo Calle fueron Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo, pero el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Abal, aseguró que se agregarán nuevos puntos al operativo.

El operativo en cuestión se lanzó el pasado 22 de enero y desde entonces las autoridades intervinieron "200 puntos críticos", según contó Abal.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo este fin de semana en una entrevista publicada por El País que el operativo que lanzó el gobierno es una "intensificación" de una herramienta que ya existía, como la ley de faltas. "Pero esto no es algo nuevo. Lo que hay es una intensificación de su aplicación en estas últimas semanas", dijo Civila.

Cuando las personas son retiradas de la vía pública se derivan al Centro de Primera Atención (CPA) implementado en el gobierno anterior. Allí se les brinda una primera asistencia que incluye alimentación, espacios de higiene, áreas comunes y también un lugar para dormir.

"Muchas personas eligen quedarse ahí y otras lo rechazan. En esos casos se ofrecen otros centros más adecuados con sus características. Otras directamente descartan las opciones", dijo Civila en la entrevista, donde agregó que la internación compulsiva es una "herramienta que está vigente" y que el gobierno utilizará "todos los instrumentos disponibles" para atender la situación.

Temas:

situación de calle operativo Palermo Cordón Ciudad Vieja

