La Comisión Europea advierte a Meta por dejar afuera de WhatsApp a la startup uruguaya Zapia

La Comisión Europea notificó este lunes a Meta su evaluación preliminar de que la empresa podría haber infringido las normas de competencia de la Unión Europea al excluir asistentes de inteligencia artificial de terceros de la aplicación WhatsApp como Zapia, el chatbot creado por uruguayos.

El organismo informó que envió a Meta un pliego de cargos , un documento formal en el que expone sus primeras conclusiones. Según la Comisión, la conducta de la empresa podría impedir la entrada o el crecimiento de competidores en el mercado de asistentes de inteligencia artificial, un sector que se encuentra en rápida expansión.

En ese contexto, la Comisión anunció que evalúa imponer medidas provisorias para evitar que la decisión de Meta genere un daño "grave e irreversible" en el mercado mientras continúa la investigación. Estas medidas quedarían sujetas a la respuesta de la empresa y al ejercicio de sus derechos de defensa.

El caso se apoya en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , que prohíbe el abuso de posición dominante, y en el reglamento que habilita la imposición de medidas interinas en situaciones de urgencia.

El cambio en WhatsApp que originó la investigación

E origen del caso se remonta al 15 de octubre de 2025, cuando Meta anunció una actualización de los términos de uso de WhatsApp. Ese cambio implicó, en la práctica, la prohibición de asistentes de inteligencia artificial de terceros dentro de la aplicación. En ese momento, la empresa anunció la restricción de chatbots externos en su plataforma. La medida respondió a una "saturación de los servidores", provocada, según dijo, por un uso intensivo que excedía los fines permitidos originalmente.

Como consecuencia de esa modificación, desde el 15 de enero de 2026 el único asistente de inteligencia artificial disponible en WhatsApp pasó a ser Meta AI. Las soluciones desarrolladas por otras empresas como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Zapia y Luzia quedaron excluidas de la popular app de mensajería.

Para la Comisión Europea, este cambio de política parece, en una primera evaluación, incompatible con las normas de competencia vigentes en la Unión Europea. Por ese motivo, el organismo analiza la posibilidad de ordenar una reversión temporal de la medida.

El comunicado oficial incluye un esquema explicativo que muestra la situación antes y después de una eventual intervención. El objetivo declarado de las posibles medidas es garantizar que los asistentes de inteligencia artificial competidores puedan volver a acceder a WhatsApp.

Posición dominante y medidas provisorias en otros países

El envío del pliego de cargos no anticipa el resultado final de la investigación. Meta tendrá la posibilidad de revisar el expediente, responder por escrito y solicitar una audiencia oral ante la Comisión y las autoridades nacionales de competencia.

La investigación abarca al Espacio Económico Europeo, con excepción de Italia. En ese país, la autoridad nacional de competencia ya había impuesto medidas provisorias a Meta en diciembre de 2025.

Además de Europa, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil ordenó que WhatsApp deje en pausa la política que impedía a empresas de inteligencia artificial de terceros. Pocos días después, un juez federal brasileño dio vuelta el resultado de CADE. Ahora CADE esta presentando una contrademanda que Zapia está apoyando junto a un estudio jurídico.