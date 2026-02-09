Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El juvenil de Peñarol que renovó contrato hasta diciembre de 2028 a pesar de que todavía no sumó minutos esta temporada

Los carboneros siguen sumando gente para su plantel principal a cargo de Diego Aguirre

9 de febrero 2026 - 15:52hs
Tomás Olase renovó contrato con Peñarol

Tomás Olase renovó contrato con Peñarol

FOTO: @OficialCAP

Peñarol no entrenó este lunes debido a que el técnico Diego Aguirre les dio libre a los futbolistas después de haber debutado con un triunfo por 3-1 el pasado sábado ante Montevideo City Torque en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Estadio Campeón del Siglo.

El flamante campeón de la Supercopa Uruguaya 2026 fue muy superior a su adversario, sobre todo, en la parte inicial, en la que liquidó el encuentro y ya ganaba 3-0.

Peñarol comenzará a entrenar este martes pensando en el encuentro contra Central Español del próximo domingo a la hora 20.30 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Tomás Olase renovó su contrato

Mientras Peñarol descansó este lunes, el juvenil Tomás Olase, renovó contrato con el club hasta diciembre de 2028.

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Léo Coelho festeja el título del Campeonato Amazonense con uno de sus hijos a la derecha de la foto
BRASIL

El jugador que dejó un buen recuerdo en Peñarol, este domingo fue campeón y como capitán, levantó la copa ante el rival que casualmente se llama Nacional; mirá el video

El volante central se rompió por segunda vez los ligamentos cruzados el pasado 1° de febrero de 2025 y hace más de un año que no ha podido volver aún a las canchas.

No obstante, ha mejorado mucho en este último tiempo y está pronto para retornar cuanto antes.

El futbolista cumplirá 22 años el próximo 17 de febrero.

En el comienzo del Torneo Apertura del año pasado, el sábado 1° de febrero en la victoria 3-1 sobre Progreso en el Estadio Centenario, Olase ingresó y al minuto se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas. Desde entonces no juega.

"Bueno carboneros, estoy muy contento con esta renovación. Los objetivos más importantes de mi carrera me los tracé con estos colores y espero trabajar muy fuerte para darle muchas alegrías a los hinchas. ¡Vamos Peñarol!", dijo Olase en un mensaje luego de estampar su firma.

Aquí se puede ver el mismo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2020918929758011721?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Tomás Olase Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

Martín Cáceres mostró cómo trabaja con la máquina de coser
URUGUAYOS

El Pelado Martín Cáceres debutó en Juventud de Las Piedras y mostró cómo trabaja con la máquina de coser; mirá el video

Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta
TORNEO APERTURA

Boston River 1-2 Nacional: con goles de Maxi Gómez y Tomás Verón Lupi, el tricolor debutó con triunfo en el Torneo Apertura

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

"Dato mata relato": los números que compartió Ignacio Ruglio, en los que se muestra como el presidente más ganador del siglo XXI en el fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos