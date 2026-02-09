El juvenil de Peñarol que renovó contrato hasta diciembre de 2028 a pesar de que todavía no sumó minutos esta temporada

Peñarol no entrenó este lunes debido a que el técnico Diego Aguirre les dio libre a los futbolistas después de haber debutado con un triunfo por 3-1 el pasado sábado ante Montevideo City Torque en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Estadio Campeón del Siglo.

El flamante campeón de la Supercopa Uruguaya 2026 fue muy superior a su adversario, sobre todo, en la parte inicial, en la que liquidó el encuentro y ya ganaba 3-0.

Peñarol comenzará a entrenar este martes pensando en el encuentro contra Central Español del próximo domingo a la hora 20.30 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

Mientras Peñarol descansó este lunes, el juvenil Tomás Olase, renovó contrato con el club hasta diciembre de 2028.

El volante central se rompió por segunda vez los ligamentos cruzados el pasado 1° de febrero de 2025 y hace más de un año que no ha podido volver aún a las canchas.

No obstante, ha mejorado mucho en este último tiempo y está pronto para retornar cuanto antes.

El futbolista cumplirá 22 años el próximo 17 de febrero.

En el comienzo del Torneo Apertura del año pasado, el sábado 1° de febrero en la victoria 3-1 sobre Progreso en el Estadio Centenario, Olase ingresó y al minuto se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas. Desde entonces no juega.

"Bueno carboneros, estoy muy contento con esta renovación. Los objetivos más importantes de mi carrera me los tracé con estos colores y espero trabajar muy fuerte para darle muchas alegrías a los hinchas. ¡Vamos Peñarol!", dijo Olase en un mensaje luego de estampar su firma.

