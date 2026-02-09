El jugador que dejó un buen recuerdo en Peñarol, este domingo fue campeón y como capitán, levantó la copa ante el rival que casualmente se llama Nacional; mirá el video

El zaguero brasileño Léo Coelho, quien en agosto pasado rescindió su contrato con Peñarol luego de haber dejado un gran recuerdo en los hinchas, se coronó campeón del Campeonato Amazonense 2026 este domingo ganándole por penales justamente ante Nacional de esa zona de Brasil.

El encuentro que decidió el torneo, terminó igualado 0-0, y en la tanda de penales, Amazonas, su club, venció por 5-3.

Léo Coelho se fue de Peñarol llorando cuando se despidió de sus amigos y compañeros en Los Aromos, por las emociones vividas y luego de haber sido campeón uruguayo.

En agosto pasado, decidió volver a su país, ya que su familia y él mismo, extrañaban mucho.

"Hoy me despido de un lugar que marcó profundamente mi vida y mi carrera. Fueron más de dos años llenos de trabajo, desafíos, alegrías y aprendizajes que voy a llevar siempre conmigo", comenzó escribiendo Léo Coelho en un sentido mensaje de despedida a Peñarol en aquel entonces.

Y prosiguió: "A mis compañeros, gracias por cada entrenamiento, cada partido y cada momento compartido, por el apoyo y la unión que nos hicieron más fuertes. Al cuerpo técnico y a todos los funcionarios del club, mi admiración y gratitud por su dedicación incansable, por estar siempre presentes y por hacer sentir que este club es una gran familia".

"A la hinchada, gracias por el aliento constante, por estar en las buenas y en las malas, y por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay", anotó, luego de haber tenido un pasaje por Nacional.

Y añadió: "Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber defendido estos colores. Este club y su gente siempre ocuparán un lugar muy especial en mi vida. GRACIAS Y MÁS GRACIAS".

En Amazonas fue creciendo de a poco, hasta transformarse en el capitán del equipo.

Este domingo, consiguió su primer título con el club brasileño, al obtener el Campeonato Amazonense 2026.

En la final, Léo Coelho fue el capitán, y levantó entonces el trofeo obtenido.