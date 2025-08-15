Dólar
El sentido mensaje de despedida de Léo Coelho de Peñarol y su agradecimiento: "Gracias por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay"

El zaguero brasileño Léo Coelho se despidió de Peñarol con una frase picante y un sentido mensaje de agradecimiento: "Gracias por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay"

15 de agosto 2025 - 13:40hs
Mientras Peñarol se prepara para enfrentar este viernes a la noche a Boston River por la tercera fecha del Torneo Clausura en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, el zaguero brasileño Léo Coelho, quien ya se había despedido de sus compañeros en Los Aromos, lo hizo ahora en redes sociales.

La emotiva despedida de Léo Coelho en redes sociales

Léo Coelho volverá a jugar en su país luego de un buen tiempo, tras defender en el exterior a Fénix, Atlético San Luis de México, Nacional y Peñarol.

Ahora jugará en Amazonas de la Serie B de Brasil y será compañero de los uruguayos Diego Zabala, Santiago Viera y Kevin Ramírez.

Léo Coelho escribió su mensaje de despedida en su cuenta de Instagram.

"Hoy me despido de un lugar que marcó profundamente mi vida y mi carrera. Fueron más de dos años llenos de trabajo, desafíos, alegrías y aprendizajes que voy a llevar siempre conmigo", comenzó escribiendo el futbolista brasileño.

Y agregó: "A mis compañeros, gracias por cada entrenamiento, cada partido y cada momento compartido, por el apoyo y la unión que nos hicieron más fuertes. Al cuerpo técnico y a todos los funcionarios del club, mi admiración y gratitud por su dedicación incansable, por estar siempre presentes y por hacer sentir que este club es una gran familia".

"A la hinchada, gracias por el aliento constante, por estar en las buenas y en las malas, y por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay. Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber defendido estos colores. Este club y su gente siempre ocuparán un lugar muy especial en mi vida. GRACIAS Y MÁS GRACIAS", terminó escribiendo Léo Coelho.

