Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAY

La camiseta celeste de la selección uruguaya cumple 115 años: fue la primera victoria de local ante Argentina y mirá por qué se adoptó ese color

Es un día para el mejor recuerdo del fútbol en Uruguay, ya que la camiseta celeste de la selección uruguaya cumple 115 años en lo que se transformó en la primera victoria de local ante Argentina; mirá por qué se adoptó ese color

15 de agosto 2025 - 14:12hs
La primera vez que la selección uruguaya vistió de celeste, aquel 15 de agosto de 1910

La primera vez que la selección uruguaya vistió de celeste, aquel 15 de agosto de 1910

Es un día muy especial para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en especial, para la selección uruguaya, ya que este viernes se cumplen 115 años de la primera vez que la misma vistió la camiseta celeste en un partido muy recordado, nada menos, que ante Argentina.

En aquella ocasión, ambos combinados aprovecharon que el 15 de agosto era feriado por Santa María, un feriado que hace tiempo dejó de existir, y jugaron un partido para la historia.

Un clásico histórico

Aquel día y a cancha llena, se jugó por la Copa Lipton contra Argentina en Belvedere, estadio que entonces pertenecía a Wanderers y no a Liverpool como sucede hoy.

¿Por qué Uruguay adoptó el color celeste? Cuatro meses antes, en abril de 1910, el ya desaparecido River Plate FC le había ganado al invencible Alumni de Argentina. Como ambos tenían los mismos colores, camiseta a bastones rojos y blancos, River Plate FC la cambió y vistió de celeste. Su moción fua aceptada y allí nació la celeste.

Léo Coelho se despidió de Peñarol con una sentida carta
PEÑAROL

El sentido mensaje de despedida de Léo Coelho de Peñarol y su agradecimiento: "Gracias por demostrarme que este sí, es el más grande de Uruguay"

El hincha de Inter de Porto Alegre que opinó que Peñarol es superior a Flamengo
BRASIL

A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Uruguay formó con Cayetano Saporiti; Juan Carlos Bertone y José Benincasa; Jorge Pacheco, Óscar Sanz, Juan Pena; Vicente Módena, Pablo Dacal, José Piendibene, Carlos Scarone y Pedro Zibechi.

Los goles celestes fueron convertidos por Dacal, Carlos Scarone y Zibechi.

Se trató del primer triunfo de la selección uruguaya ante Argentina jugando en suelo uruguayo. Ya en Buenos Aires, representado por Nacional, le había ganado 3-2 en 1903.

Temas:

selección uruguaya Argentina AUF camiseta

Seguí leyendo

Las más leídas

Con 57 goles Cristhian Stuani es el goleador histórico de Girona
URUGUAYOS

Murió el padre de Cristhian Stuani y el delantero no estará en el debut en LaLiga española

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo: el tema llegó a la Justicia, se expidió y ahora procuran cerrar el texto de los pliegos del llamado a licitación la próxima semana

Orlando Petinatti y Diego Aguirre
ENTREVISTA

La pregunta divertida de Orlando Petinatti a Diego Aguirre y las reflexiones del entrenador con Alejandro Fantino, en Polifonía

Matías Arezo
COPA LIBERTADORES

Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos y cómo le fue a la academia

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos