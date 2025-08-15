Dólar
Boston River vs Peñarol EN VIVO: el equipo de Diego Aguirre, con cambios, tiene una dura salida, pero va por la victoria por el Torneo Clausura

15 de agosto 2025 - 18:01hs

15 de agosto 2025 - 18:01hs
FOTO: @LigaAUF

Peñarol visita este viernes a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a la hora 20 por la tercera fecha del Torneo Clausura y luego de dos resonantes victorias ante Nacional, 3-0 por la etapa pasada, y contra Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores. De todas formas, se trata de un rival difícil y, además, los de Diego Aguirre tendrán cambios, pensando en la revancha frente a La Academia, que se jugará el martes.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Gustavo Tejera será el árbitro del partido

El juez del encuentro será Gustavo Tejera.

Comienza la cobertura del partido Boston River vs Peñarol

Aquí se inicia la cobertura de Referí del partido entre Boston River vs Peñarol por el Torneo Clausura.

