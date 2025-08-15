Con varios juveniles como Mathías De Ritis y Juan Rodríguez, Diego Aguirre dio los convocados de Peñarol ante Boston River para este viernes por el Torneo Clausura; Campaña y Arezo se perfilan titulares

Matías Arezo y Lucas Hernández en el debut de Peñarol en el Torneo Clausura

Peñarol está pronto para viajar a Florida para enfrentar este viernes a la hora 20 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos por la tercera fecha del Torneo Clausura, y en la nómina de convocados, aparecen varios juveniles, entre los más conocidos, Juan Rodríguez y Mathías De Ritis.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El técnico aurinegro, Diego Aguirre, jugará con un equipo totalmente alternativo -según pudo saber Referí- aunque es muy probable que Martín Campaña sea el arquero titular y arriba juegue Matías Arezo.

Como informó el pasado miércoles Referí, Peñarol tendrá dos bajas seguras este viernes contra Boston River.

Una es la de Leonardo Fernández, por el esguince de rodilla que sufrió ante Racing de Avellaneda, y otra es la del capitán, Maximiliano Olivera, quien en la goleada ante Nacional, recibió su quinta tarjeta amarilla, por lo que se encuentra suspendido.

FÚTBOL No pudo volver a Nacional, como era su deseo, y Felipe Carballo se fue otra vez de Gremio para firmar con un nuevo club

BRASIL A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Para este partido contra los rojiverdes en Florida, encuentro complicado por el rival y porque no jugarán los titulares carboneros, Diego Aguirre alistó entre los convocados a varios juveniles entre los que aparecen, Mathías de Ritis, Juan Rodríguez, Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture, Julio Daguer y Brandon Álvarez. entre otros.

De los titulares no viajan a Florida, Javier Méndez, Emanuel Gularte y Javier Cabrera.

Esta es la lista de convocados de Peñarol: