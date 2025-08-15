Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Con varios juveniles como Mathías De Ritis y Juan Rodríguez, Diego Aguirre dio los convocados de Peñarol ante Boston River para este viernes por el Torneo Clausura; Campaña y Arezo se perfilan titulares

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, dio a conocer la lista de viajeros a Florida para enfrentar este viernes a Boston River por el Torneo Clausura con varios juveniles como Mathías De Ritis y Juan Rodríguez, entre otros, y algunos que no han debutado; Martín Campaña y Matías Arezo se perfilan titulares

15 de agosto 2025 - 13:17hs
Peñarol está pronto para viajar a Florida para enfrentar este viernes a la hora 20 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos por la tercera fecha del Torneo Clausura, y en la nómina de convocados, aparecen varios juveniles, entre los más conocidos, Juan Rodríguez y Mathías De Ritis.

El técnico aurinegro, Diego Aguirre, jugará con un equipo totalmente alternativo -según pudo saber Referí- aunque es muy probable que Martín Campaña sea el arquero titular y arriba juegue Matías Arezo.

Una es la de Leonardo Fernández, por el esguince de rodilla que sufrió ante Racing de Avellaneda, y otra es la del capitán, Maximiliano Olivera, quien en la goleada ante Nacional, recibió su quinta tarjeta amarilla, por lo que se encuentra suspendido.

Para este partido contra los rojiverdes en Florida, encuentro complicado por el rival y porque no jugarán los titulares carboneros, Diego Aguirre alistó entre los convocados a varios juveniles entre los que aparecen, Mathías de Ritis, Juan Rodríguez, Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture, Julio Daguer y Brandon Álvarez. entre otros.

De los titulares no viajan a Florida, Javier Méndez, Emanuel Gularte y Javier Cabrera.

Esta es la lista de convocados de Peñarol:

