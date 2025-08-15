Con varios juveniles como Mathías De Ritis y Juan Rodríguez, Diego Aguirre dio los convocados de Peñarol ante Boston River para este viernes por el Torneo Clausura; Campaña y Arezo se perfilan titulares

Peñarol está pronto para viajar a Florida para enfrentar este viernes a la hora 20 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos por la tercera fecha del Torneo Clausura, y en la nómina de convocados, aparecen varios juveniles, entre los más conocidos, Juan Rodríguez y Mathías De Ritis.
