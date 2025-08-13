Peñarol le ganó 1-0 a Racing de Avellaneda este martes a la noche en un partido muy disputado y áspero en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, y así dio un paso muy importante, aunque obviamente falta la vuelta la semana que viene en el Cilindro de La Academia. En tanto, los aurinegros ya piensan en Boston River por el Torneo Clausura y además de Leonardo Fernández, no podrán contar con su capitán, Maximiliano Olivera.
Además de Leonardo Fernández, el jugador que no podrá jugar con Peñarol el viernes ante Boston River por el Torneo Clausura
Otra baja obligada que tendrá Peñarol por el Torneo Clausura el viernes contra Boston River, además de Leonardo Fernández; el jugador que no podrá jugar con los aurinegros