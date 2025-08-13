Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Además de Leonardo Fernández, el jugador que no podrá jugar con Peñarol el viernes ante Boston River por el Torneo Clausura

Otra baja obligada que tendrá Peñarol por el Torneo Clausura el viernes contra Boston River, además de Leonardo Fernández; el jugador que no podrá jugar con los aurinegros

13 de agosto 2025 - 14:16hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Peñarol le ganó 1-0 a Racing de Avellaneda este martes a la noche en un partido muy disputado y áspero en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, y así dio un paso muy importante, aunque obviamente falta la vuelta la semana que viene en el Cilindro de La Academia. En tanto, los aurinegros ya piensan en Boston River por el Torneo Clausura y además de Leonardo Fernández, no podrán contar con su capitán, Maximiliano Olivera.

Leonardo Fernández intercambió en los vestuarios su camiseta con el colombiano Duván Vergara de Racing 
PEÑAROL

El momento en el que Leonardo Fernández, al término de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores, admite dos veces que se esguinzó la rodilla; mirá el video

Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat
PEÑAROL

El mensaje que destacó Ignacio Ruglio de un presidente de un club campeón argentino, por el triunfo de Peñarol ante Racing por Copa Libertadores: "Son leones"

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera no estarán el viernes

Peñarol vuelve a jugar y a defender la punta del Torneo Clausura cuando este viernes enfrente desde la hora 20 y como visitante en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a Boston River.

Si bien Diego Aguirre intentará guardar a algunos futbolistas pensando en la revancha del martes que viene ante Racing por la Copa Libertadores en Avellaneda, a la baja de Leonardo Fernández se suma una más para enfrentar a los rojiverdes.

El capitán Maximiliano Olivera no podrá jugar debido a que el pasado sábado, en la victoria ante Nacional por 3-0, recibió su quinta tarjeta amarilla y se encuentra sancionado.

Temas:

Peñarol Boston River Leonardo Fernández Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido
PEÑAROL

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos