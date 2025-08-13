Además de Leonardo Fernández, el jugador que no podrá jugar con Peñarol el viernes ante Boston River por el Torneo Clausura

Peñarol le ganó 1-0 a Racing de Avellaneda este martes a la noche en un partido muy disputado y áspero en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, y así dio un paso muy importante, aunque obviamente falta la vuelta la semana que viene en el Cilindro de La Academia. En tanto, los aurinegros ya piensan en Boston River por el Torneo Clausura y además de Leonardo Fernández, no podrán contar con su capitán, Maximiliano Olivera.

Los carboneros ganaron un encuentro muy complicado y en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones.

Como informó Referí, la mala noticia para los carboneros fue la salida a los 20 minutos de su figura, Leonardo Fernández, quien experimentó un esguince de rodilla y es casi un hecho que no estará en la revancha el martes que viene en Avellaneda.

Leonardo Fernández y Maximiliano Olivera no estarán el viernes

Peñarol vuelve a jugar y a defender la punta del Torneo Clausura cuando este viernes enfrente desde la hora 20 y como visitante en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a Boston River.

Si bien Diego Aguirre intentará guardar a algunos futbolistas pensando en la revancha del martes que viene ante Racing por la Copa Libertadores en Avellaneda, a la baja de Leonardo Fernández se suma una más para enfrentar a los rojiverdes.

El capitán Maximiliano Olivera no podrá jugar debido a que el pasado sábado, en la victoria ante Nacional por 3-0, recibió su quinta tarjeta amarilla y se encuentra sancionado.