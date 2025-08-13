Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Alarma en Peñarol: cuál es la lesión que sufrió Leo Fernández y qué posibilidades tiene de jugar la revancha ante Racing por Copa Libertadores

Leonardo Fernández se retiró lesionado a los 20 minutos del partido que Peñarol le ganó a Racing por Copa Libertadores

13 de agosto 2025 - 9:49hs
Clásico campeonato clausura 2025/Leonardo Fernández
Foto: Leonardo Carreño

La enorme victoria que Peñarol consiguió 1-0 este martes de noche ante Racing en el Campeón del Siglo en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores tuvo un momento de tensión para los hinchas aurinegros cuando a los 17 minutos Leonardo Fernández quedó tendido en el césped.

Se jugaban 15 minutos cuando recibió un fuerte golpe en la rodilla de Nazareno Colombo, el árbitro no pitó falta, dejó seguir la jugada y el 10 quedó tendido en el piso.

Luego de ser atendido por la sanidad volvió a jugar, pero dos minutos después ya no pudo continuar.

Este fue el momento en el que Leo Fernández quedó tendido en el césped del Campeón del Siglo y un murmullo y largo silencio ganó el estadio aurinegro:

a la medida de penarol y como manda la historia: con caracter, el aurinegro vuelve a sonar en la copa libertadores e hizo pasar mal a racing en el cds
COPA LIBERTADORES

A la medida de Peñarol y como manda la historia: con carácter, el aurinegro vuelve a soñar en la Copa Libertadores e hizo pasar mal a Racing en el CDS

ignacio ruglio tras el 1-0 de penarol a racing: fui a darle un abrazo al arbitro, dejo jugar todo el partido
PEÑAROL

Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955432581731586102&partner=&hide_thread=false

El futbolista cambio y el crack de Peñarol abandonó la cancha.

A los 20 minutos David Terans ingresó por Leo Fernández.

¿Qué le ocurrió al 10 de Peñarol? Sufrió un esguince de rodilla. Lo volverán a evaluar en las próximas horas.

¿Qué posibilidades tiene de jugar la revancha el próximo martes en Buenos Aires? Son mínimas porque el proceso de evolución en este tipo de lesiones, demandan no menos de tres semanas.

Temas:

Leonardo Fernández Campeón del Siglo Copa Libertadores Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos