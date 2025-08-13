Alarma en Peñarol: cuál es la lesión que sufrió Leo Fernández y qué posibilidades tiene de jugar la revancha ante Racing por Copa Libertadores

La enorme victoria que Peñarol consiguió 1-0 este martes de noche ante Racing en el Campeón del Siglo en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores tuvo un momento de tensión para los hinchas aurinegros cuando a los 17 minutos Leonardo Fernández quedó tendido en el césped.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Se jugaban 15 minutos cuando recibió un fuerte golpe en la rodilla de Nazareno Colombo , el árbitro no pitó falta, dejó seguir la jugada y el 10 quedó tendido en el piso.

Luego de ser atendido por la sanidad volvió a jugar, pero dos minutos después ya no pudo continuar.

Este fue el momento en el que Leo Fernández quedó tendido en el césped del Campeón del Siglo y un murmullo y largo silencio ganó el estadio aurinegro:

PEÑAROL Ignacio Ruglio tras el 1-0 de Peñarol a Racing: "Fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido"

COPA LIBERTADORES A la medida de Peñarol y como manda la historia: con carácter, el aurinegro vuelve a soñar en la Copa Libertadores e hizo pasar mal a Racing en el CDS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955432581731586102&partner=&hide_thread=false ¡NO VA MÁS PARA LEO FERNÁNDEZ ANTE RACING!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/USy76vPegz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025

El futbolista cambio y el crack de Peñarol abandonó la cancha.

A los 20 minutos David Terans ingresó por Leo Fernández.

¿Qué le ocurrió al 10 de Peñarol? Sufrió un esguince de rodilla. Lo volverán a evaluar en las próximas horas.

¿Qué posibilidades tiene de jugar la revancha el próximo martes en Buenos Aires? Son mínimas porque el proceso de evolución en este tipo de lesiones, demandan no menos de tres semanas.