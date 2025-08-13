La gran noticia que anunció Peñarol tras el triunfo ante Racing: el carbonero renovó a dos de sus figuras

Luego del triunfo 1-0 ante Racing de este martes por la Copa Libertadores, Peñarol anunció dos muy buenas noticias para sus hinchas al confirmar la renovación de contrato de dos de sus figuras y referentes.
Javier Méndez renovado
Los carboneros renovaron el contrato de Javier Méndez, quien seguirá vinculado con el club hasta diciembre de 2026.
Así lo anunciaron en sus redes sociales este miércoles por la mañana.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1955606068413034618&partner=&hide_thread=false
El zaguero de 30 años fue titular este martes ante Racing y cumplió una buena tarea en la marca con Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de la academia, con quien tuvo un duelo particular en el que, tras un impacto del argentino con su zuela en la cabeza del defensa, le produjo un corte.
Javier Méndez (c) de Peñarol disputa el balón con Gabriel Arias de Racing
Javier Méndez y el golero Gabriel Arias
FOTO: EFE
Méndez llegó a Peñarol en 2024 pedido por Diego Aguirre y en su primera temporada fue campeón uruguayo con los mirasoles, jugando un total de 37 partidos entre el Uruguayo y la Copa Libertadores.
Este año ya suma 25 presencias en ambas competiciones, siendo uno de los pilares aurinegros por su juego y su personalidad.
Lucas Hernández renovado
Luego del anuncio de Méndez, los mirasoles anunciaron también la renovación de Lucas Hernández.
El lateral izquierdo extendió su vínculo con el club, aunque no se anunció hasta cuándo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1955637729833746684&partner=&hide_thread=false
El talentoso futbolista zurdo de 33 años vive su segundo ciclo en los carboneros.
Su primera etapa en el club fue entre 2017 y 2019 tras llegar de Cerro.
Luego, regresó a los mirasoles en 2023 después de su salida del carbonero para jugar en Brasil, donde defendió a Atlético Mineiro, Cuiabá y Sport Recife.
Fue tres veces campeón uruguayo con Peñarol: 2017, 2018 y 2024.