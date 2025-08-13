Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La gran noticia que anunció Peñarol tras el triunfo ante Racing: el carbonero renovó a dos de sus figuras

Peñarol anunció dos muy buenas noticias para sus hinchas al confirmar la renovación de contrato de figuras y referentes

13 de agosto 2025 - 11:01hs
El equipo de Peñarol que enfrenta a Racing en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores

El equipo de Peñarol que enfrenta a Racing en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores

FOTO: AFP

Luego del triunfo 1-0 ante Racing de este martes por la Copa Libertadores, Peñarol anunció dos muy buenas noticias para sus hinchas al confirmar la renovación de contrato de dos de sus figuras y referentes.

Javier Méndez renovado

Los carboneros renovaron el contrato de Javier Méndez, quien seguirá vinculado con el club hasta diciembre de 2026.

Así lo anunciaron en sus redes sociales este miércoles por la mañana.

El zaguero de 30 años fue titular este martes ante Racing y cumplió una buena tarea en la marca con Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de la academia, con quien tuvo un duelo particular en el que, tras un impacto del argentino con su zuela en la cabeza del defensa, le produjo un corte.

alarma en penarol: cual es la lesion que sufrio leo fernandez y que posibilidades tiene de jugar la revancha ante racing por copa libertadores
COPA LIBERTADORES

Alarma en Peñarol: cuál es la lesión que sufrió Leo Fernández y qué posibilidades tiene de jugar la revancha ante Racing por Copa Libertadores

David Terans anotó el 1-0 para Peñarol
COPA LIBERTADORES

Peñarol estiró su invicto por Copa Libertadores en el Campeón del Siglo y Conmebol lo destacó en redes: ¿a cuántos partidos llegó?

Javier Méndez (c) de Peñarol disputa el balón con Gabriel Arias de Racing
Javier Méndez y el golero Gabriel Arias

Javier Méndez y el golero Gabriel Arias

Méndez llegó a Peñarol en 2024 pedido por Diego Aguirre y en su primera temporada fue campeón uruguayo con los mirasoles, jugando un total de 37 partidos entre el Uruguayo y la Copa Libertadores.

Este año ya suma 25 presencias en ambas competiciones, siendo uno de los pilares aurinegros por su juego y su personalidad.

Lucas Hernández renovado

Luego del anuncio de Méndez, los mirasoles anunciaron también la renovación de Lucas Hernández.

El lateral izquierdo extendió su vínculo con el club, aunque no se anunció hasta cuándo.

El talentoso futbolista zurdo de 33 años vive su segundo ciclo en los carboneros.

Su primera etapa en el club fue entre 2017 y 2019 tras llegar de Cerro.

Luego, regresó a los mirasoles en 2023 después de su salida del carbonero para jugar en Brasil, donde defendió a Atlético Mineiro, Cuiabá y Sport Recife.

Fue tres veces campeón uruguayo con Peñarol: 2017, 2018 y 2024.

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El cambio de último momento de Diego Aguirre entre los titulares de Peñarol para enfrentar a Racing por Copa Libertadores

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

