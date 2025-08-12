Peñarol enfrenta ante Racing de Avellaneda de este martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América a cancha llena y el técnico mirasol, Diego Aguirre, realizará un cambio de último momento en los titulares, y jugará Eric Remedi, según informó una fuente del club a Referí.
El cambio de último momento de Diego Aguirre entre los titulares de Peñarol para enfrentar a Racing por Copa Libertadores
No juegan los mismos 11 que golearon a Nacional el sábado; el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, realizará una variante de último momento entre los titulares para enfrentar a Racing por Copa Libertadores