El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

El cambio de último momento de Diego Aguirre entre los titulares de Peñarol para enfrentar a Racing por Copa Libertadores

No juegan los mismos 11 que golearon a Nacional el sábado; el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, realizará una variante de último momento entre los titulares para enfrentar a Racing por Copa Libertadores

12 de agosto 2025 - 14:31hs
Festejo de los jugadores de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol enfrenta ante Racing de Avellaneda de este martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América a cancha llena y el técnico mirasol, Diego Aguirre, realizará un cambio de último momento en los titulares, y jugará Eric Remedi, según informó una fuente del club a Referí.

Eric Remedi será titular

El volante Eric Remedi no pudo jugar ninguno de los dos primeros partidos del Torneo Clausura, en las victorias contra Progreso y Nacional, debido a que se encontraba suspendido por la expulsión sufrida ante los tricolores en la final del Torneo Intermedio.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

La lista de convocados de Peñarol ante Racing, con una sorpresa que se guardó Diego Aguirre para la Copa Libertadores

El Estadio Campeón del Siglo y su césped, están como nuevos
COPA LIBERTADORES

El Estadio Campeón del Siglo tuvo actividad en la mañana de este martes, con policías, perros y enviados de la Conmebol previo a Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

Según informó la citada fuente a Referí este martes, el argentino retornará a la titularidad contra Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Eric Remedi.

El que sale de la oncena titular será Diego García.

Los 11 que se perfilan para jugar en Peñarol ante los argentinos son Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leo Fernández; Javier Cabrera y Maximiliano Silvera.

Peñarol Diego Aguirre Copa Libertadores Campeón del Siglo Racing

