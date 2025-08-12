El cambio de último momento de Diego Aguirre entre los titulares de Peñarol para enfrentar a Racing por Copa Libertadores

Festejo de los jugadores de Peñarol

Peñarol enfrenta ante Racing de Avellaneda de este martes a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América a cancha llena y el técnico mirasol, Diego Aguirre, realizará un cambio de último momento en los titulares, y jugará Eric Remedi, según informó una fuente del club a Referí.

A su vez, este martes hubo mucha actividad en la mañana en el Estadio Campeón del Siglo.

El volante Eric Remedi no pudo jugar ninguno de los dos primeros partidos del Torneo Clausura, en las victorias contra Progreso y Nacional, debido a que se encontraba suspendido por la expulsión sufrida ante los tricolores en la final del Torneo Intermedio.

Según informó la citada fuente a Referí este martes, el argentino retornará a la titularidad contra Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores.

El que sale de la oncena titular será Diego García.

Los 11 que se perfilan para jugar en Peñarol ante los argentinos son Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leo Fernández; Javier Cabrera y Maximiliano Silvera.