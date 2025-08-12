Dólar
El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

El Estadio Campeón del Siglo tuvo actividad en la mañana de este martes, con policías, perros y enviados de la Conmebol previo a Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

Desde temprano se abrieron las puertas en el escenario carbonero y el Estadio Campeón del Siglo tuvo bastante actividad, ya que hubo policías, perros, enviados de la Conmebol e hinchas, previo a Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

12 de agosto 2025 - 14:07hs
El Estadio Campeón del Siglo y su césped, están como nuevos

Peñarol se prepara para enfrentar en la noche de este martes a Racing de Avellaneda de Argentina por el encuentro de ida de la Copa Libertadores de América que se jugará a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo que lucirá abarrotado de hinchas y que entre la mañana y las primeras horas de la tarde, tuvo bastante movimiento.

La actividad en el Estadio Campeón del Siglo

El Estadio Campeón del Siglo se abrió muy temprano este martes previo al partido entre Peñarol y Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores.

Fueron colocadas las banderas verticales por parte de los hinchas aurinegros en la Tribuna Cataldi, y otras en la Damiani.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

La lista de convocados de Peñarol ante Racing, con una sorpresa que se guardó Diego Aguirre para la Copa Libertadores

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
FÚTBOL

Los cinco pases más caros de futbolistas uruguayos de la historia y en dónde quedó el de Darwin Núñez a Al-Hilal

campeon del siglo
Los hinchas de Peñarol madrugaron para colocar las banderas verticales en la Tribuna Cataldi del Estadio Campeón del Siglo, y otras en la Tribuna Damiani

A su vez, quedó toda la estática para la publicidad de la televisión.

Sobre la hora 11, según pudo saber Referí, se llevó a cabo la reunión de los clubes con los enviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Por su parte, policías del Ministerio del Interior con perros, recorrieron distintos lugares del Estadio Campeón del Siglo, para ver si estaba todo en orden, y no encontraron anomalías.

Cabe destacar que Peñarol anunció que el club lanzará fuegos artificiales que ya están colocados fuera del escenario, para no recibir más multas por parte de Conmebol.

Temas:

Peñarol Campeón del Siglo Copa Libertadores Conmebol Racing POLICÍAS Perros

