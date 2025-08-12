Peñarol se prepara para enfrentar en la noche de este martes a Racing de Avellaneda de Argentina por el encuentro de ida de la Copa Libertadores de América que se jugará a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo que lucirá abarrotado de hinchas y que entre la mañana y las primeras horas de la tarde, tuvo bastante movimiento.
El Estadio Campeón del Siglo tuvo actividad en la mañana de este martes, con policías, perros y enviados de la Conmebol previo a Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
