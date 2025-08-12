El Estadio Campeón del Siglo tuvo actividad en la mañana de este martes, con policías, perros y enviados de la Conmebol previo a Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

El Estadio Campeón del Siglo y su césped, están como nuevos

Peñarol se prepara para enfrentar en la noche de este martes a Racing de Avellaneda de Argentina por el encuentro de ida de la Copa Libertadores de América que se jugará a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo que lucirá abarrotado de hinchas y que entre la mañana y las primeras horas de la tarde, tuvo bastante movimiento.

El Estadio Campeón del Siglo se abrió muy temprano este martes previo al partido entre Peñarol y Racing de Avellaneda por la Copa Libertadores.

Fueron colocadas las banderas verticales por parte de los hinchas aurinegros en la Tribuna Cataldi, y otras en la Damiani.

A su vez, quedó toda la estática para la publicidad de la televisión.

Sobre la hora 11, según pudo saber Referí, se llevó a cabo la reunión de los clubes con los enviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Por su parte, policías del Ministerio del Interior con perros, recorrieron distintos lugares del Estadio Campeón del Siglo, para ver si estaba todo en orden, y no encontraron anomalías.

Cabe destacar que Peñarol anunció que el club lanzará fuegos artificiales que ya están colocados fuera del escenario, para no recibir más multas por parte de Conmebol.