Diego Aguirre, DT de Peñarol, tras el triunfo ante Racing por Copa Libertadores: "A meter no nos va a ganar nadie"

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre se mostró muy satisfecha con el triunfo de su equipo ante Racing en duelo de ida de octavos de final de Copa Libertadores. Para el DT aurinegro, la victoria "fue justa" y el cambio de sistema fue justificado por la calidad del rival que tenía enfrente.

"Fue un partido muy difícil contra un gran rival, sin lugar a dudas, pero creo que nos llevamos el triunfo merecidamente. Queda mucho, pero vivimos un lindo momento con toda la gente; es un partido que queda para el recuerdo", comenzó diciendo la Fiera en conferencia de prensa.

En la segunda pregunta, un medio partidario le dijo que Gustavo Costas culpó al estado del campo de juego del Campeón del Siglo como clave en la derrota de Racing, algo que no fue así ya que Costas dijo a título expreso que no usaba eso como "excusa" . Aguirre contestó: "Es una situación que hay que superar, la cancha nos afecta a los dos, no es un tema para mí. Fue un partido muy duro, me hizo recordar los viejos partidos de Copa. Faltaba ver al Indio Olivera o a Miguel Bossio. Fue diferente a lo habitual, con una intensidad y una forma de vivirlo tremenda. Estoy feliz, orgulloso por mis jugadores. Hay que trabajar para lo que viene".

Sobre la lesión que sacó Leonardo Fernández a los 20 minutos de juego expresó: "No lo sé", acerca de un estado sanitario primario del 10, lesionado en la rodilla.

"Fue un golpe para todos, el estadio quedó un poco en silencio, fue una situación que no se había dado antes. Pero enseguida los jugadores dejaron atrás a Leo, no había tiempo de lamentar nada y fueron a buscar el partido. Muy contento con todo", manifestó el entrenador aurinegro.

"Sabíamos que era un partido para pelearlo, creo que a meter no nos va a ganar nadie. Equipos podrán jugar mejor que nosotros, pero la forma en que se dio el partido nos sentimos cómodos. Había que lucharlo, entregarse y me quedo con eso. Le ganamos a un gran rival. Es un triunfo que hay que recordarlo y va a quedar en el recuerdo de la gente después de tanto tiempo de que no tenían la posibilidad de estar con el equipo en Copa. Volver con este partido fue emocionante. En lo estrictamente futbolístico no se pudo jugar. Se jugó con una intensidad tremenda, hubo errores técnicos de los dos lados. Es parte de lo que puede pasar en un partido de fútbol y hay que estar preparados", expresó.

"Racing cortó muchísimo en los primeros 20'. Fue así. Lo importante es que pudimos imponernos, lograr el triunfo que era lo que queríamos. Tuvimos una situación clara de hacer un gol, un tiro en el palo. Si hago un análisis de lo que vi, Peñarol ganó bien", agregó.

"(Nahuel) Herrera es un fenómeno con sus 20 años, pero hoy quiero destacar a todos, el equipo fue lo que sacó este equipo adelante, hubo rendimientos buenísimos. Todos dieron mucho e hicieron posible el triunfo", dijo el entrenador.

"Re contento por David (Terans) porque está trabajando mucho, ha tenido posibilidades. Hoy se dio la circunstancia de la lesión de Leo, entró y los jugadores de jerarquía muestran su nivel en los partidos importantes y él hoy tuvo esta posibilidad demostró e hizo el gol. pero además luchó mucho. Fue muy importante. Muy contento porque sumamos un gran jugador que tenemos en el plantel y lo tenemos definitivamente de vuelta y muy contento por eso", comentó sobre los 70 minutos que jugó Terans.

"El planteamiento de hoy se podría decir que fue un poquito más cauteloso o defensivo. Pero era la forma en que nos imaginábamos que podíamos ganar el partido. Por eso los tres volantes, la línea de tres zagueros, que también se da por la circunstancia de que no está Pedro Milans. Tuvimos que definir y salió bien. Demoró en llegar el gol, pero estuvo muy bueno e hizo justicia con el trámite del partido".

"El cambio de Terans fue automático, cuando tuvo el golpe y problemas para volver no tenía ninguna duda que tenía que jugar Terans", agregó.

"Definimos en estos días el ingreso de Remedi, quisimos hacer un sistema espejo con Racing. Lo respetamos. Sabíamos que la forma que podíamos lograrlo era que no nos superaran, que no nos generaran situaciones de gol, que no tuvieran las transiciones que normalmente tienen que son muy buenas. Tratamos de neutralizar eso y pensar en un partido largo y larguísimo porque va a ser de 180'. Me parecía lo mejor para hoy y salió bien. Siempre tienen riesgo las decisiones, pero nos pareció lo mejor para hoy", fundamentó.

"Hay que pensar un poco (para la revancha), todavía no me lo imagino. Queda condicionado por el de hoy. Los planteamientos cambian por eso. Nos tomaremos unos días para buscar el mejor equipo y ver qué es lo mejor".

"Sabía que el partido iba a ser una batalla porque Racing es muy físico, muy fuerte, un equipo con confianza porque ha ganado cosas. Le ganamos a un equipo que es candidato a ganar la Copa Libertadores. El partido se fue presentando así y la verdad que nos sentimos cómodos de cómo se presentó", admitió.

"No era algo planificado, se dio el partido así. Los dos equipos entraron en el partido que se presentó, hay que estar preparado para lo que pase. Hoy fue así. Seguramente va a cambiar un poco cuando juguemos en Buenos Aires. Peñarol ganó bien y merecidamente. Hay que estar preparados para lo que sea, hoy nos tocó este partido y respondimos muy bien", concluyó Aguirre.