Copa Libertadores / Fútbol / COPA LIBERTADORES

A la medida de Peñarol y como manda la historia: con carácter, el aurinegro vuelve a soñar en la Copa Libertadores e hizo pasar mal a Racing en el CDS

Peñarol venció 1-0 a Racing en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, con el viejo estilo copero y con el carácter de los grandes equipos aurinegros

13 de agosto 2025 - 0:35hs
Peñarol vs Racing Copa Libertadores hinchas de Peñarol
FOTO: AFP
Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

Desde que Diego Aguirre regresó para tomar el control del fútbol en Los Aromos en noviembre 2023 y proyectó tres años para volver a disfrutar la vida en Peñarol, se encargó de poner a andar esa máquina de los sueños, los suyos como hincha y los del pueblo carbonero, que disfruta de otra semana soñada.

Una semana marcada por la paliza a Nacional en el clásico del Torneo Clausura y un enorme triunfo (a pesar del exiguo marcador) frente a Racing, este martes de noche en un Campeón del Siglo repleto, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Peñarol le ganó 1-0 a Racing con el sello copero de los aurinegros. Como manda la historia. En un partido friccionado, feo para quien fue a ver fútbol, pero que estuvo lleno de esas emociones que le hincha el pecho al carbonero y que disfruta de forma singular cuando los jugadores dejan la piel en la cancha, y el alma, hasta alcanzar la victoria.

Peñarol ganó a lo Peñarol. Metiendo hasta el final. Buscando en un juego empantando, y encontrando las soluciones a través de una acción ofensiva que resolvieron los futbolistas que Aguirre mandó desde el banco de suplentes como revulsivo: recuperación de Diego García, centro al segundo palo, la acomodó de pecho Matías Arezo y David Terans convirtió de cabeza.

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

El equipo de Peñarol que enfrenta a Racing en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores
OCTAVOS DE FINAL

El uno por uno de Peñarol contra Racing por Copa Libertadores: Javier Méndez se hizo fuerte en un trámite áspero y luchado

Fue enorme el triunfo de Peñarol porque le ganó a la adversidad de jugar 70 minutos sin Leo Fernández, con quien los futbolistas de Racing salieron de cacería (con la anuencia del árbitro brasileño Raphael Claus, que dio vía libre para pegar) y a los 17 minutos lo dejaron tendido en el campo de juego del Campeón del Siglo.

Sin su líder futbolístico, a Peñarol le costó encontrarse de nuevo, pero antes del final del primer tiempo ya había recuperado algo de lo que en definitiva le terminó brindando el triunfo. Una pelota en el travesaño de Maxi Silvera fue el primer aviso en una noche en la que el CDS volvió a latir. Luego, los cambios le permitieron alcanzar a Peñarol el tono para firmar una gran victoria.

Aguirre puso otra vez a Peñarol en carrera para avanzar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

El triunfo ante Racing en el CDS refuerza la ilusión de este equipo de pasar de largo por Avellaneda. Tiene a mano la clasificación, pero no le resultará nada sencillo el próximo martes en Buenos Aires ante un buen equipo argentino, que, aunque no generó una situación de gol este martes en Montevideo, en la revancha planteará otras dificultades.

Lo que quedó claro una vez más fue que cuando a Peñarol lo llaman a su juego, al fútbol de la Copa Libertadores, al del carácter (Javier Méndez fue el líder de este grupo que firmó una enorme victoria), tiene razones para creer en grande.

"A meter no nos va a ganar nadie", resumió Aguirre en la conferencia de prensa tras un partido que le quedó bien cómodo a Peñarol.

Capítulo aparte para la cancha. Peñarol ofreció un campo que no estuvo a la altura de la Copa Libertadores, pero que le sirvió para la ocasión.

Y para el final, la imagen del Peñarol copero y ganador, que Conmebol resumió con esta imagen de Diego Aguirre:

