El uno por uno de Peñarol contra Racing por Copa Libertadores: Javier Méndez se hizo fuerte en un trámite áspero y luchado

El equipo de Peñarol que enfrenta a Racing en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores

Peñarol se enfrenta con Racing en partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Este fue el uno por uno del primer tiempo.

Brayan Cortés 5: Cortó un centro de Maravilla Martínez sobre el final del primer tiempo. Le tiraron dos veces al arco pero afuera. Gastón Martirena le hizo un golazo donde no reaccionó, pero la jugada fue anulada por offiside. Las tres veces que salvó a cortar centros en el segundo tiempo lo hizo con gran solvencia.

Emanuel Gularte 5: Controló al colombiano Vergara pero no pudo aportar en ataque. Amonestado a los 64' por dura entrada sobre Tomás Conechny, Cumplió en lo defensivo.

Javier Méndez 7: Salió a marcarle la cancha a Maravilla Martínez en los primeros balones divididos. Gran quite a los 20' sobre el 9 rival con barrida. A los 29' se jugó la ropa ante entrada peligrosa de Vergara y ganó jugando al límite. Se jugó la cabeza ante un intento de taco de Martínez, generó su expulsión pero luego Raphael Claus revisó la jugada y solo mostró amarilla. A los 50' le entró con rodillazo de atrás a Martínez: era amarilla, pero no lo amonestaron. En un partido sucio y entreverado fue el mejor de la cancha: jugó en su salsa.

Javier Méndez (c) de Peñarol disputa el balón con Gabriel Arias de Racing Javier Méndez y el golero Gabriel Arias FOTO: AFP

Nahuel Herrera 6: Gran cierre defensivo a los 16' en su primera intervención. Jugó al límite en cada balón dividido. Alternó algún pase fallido con una gran pisada en terreno rival. En el complemento estuvo atento y seguro a todas las pelotas que quedaron por su sector. Lo rechazó todo.

Nahuel Herrera (atrás) de Peñarol disputa el balón con Gabriel Rojas de Racing Nahuel Herrera y Gabriel Rojas FOTO: EFE

Maximiliano Olivera 5: Controló su zona pero no aportó en ataque, el mismo concepto de Gularte. Nunca fue desbordado.

Javier Cabrera 6: Activo y con recorrido por la banda derecha. Ganó un tiro de esquina y le dio gran pase a Maxi Silvera en las primeras de cambio. Fue el que más complicó de mitad de cancha en adelante. Gran desgaste. El único del partido que tuvo siempre la intención de jugar.

Javier Cabrera y Vergara Peñarol vs Racing Copa Libertadores Javier Cabrera y Vergara FOTO: AFP

Eric Remedi 6: Dominó el mediocampo y le dio consistencia al equipo que fue lo que Diego Aguirre salió a buscar en el primer tiempo. Gran jugada en el medio para habilitar a Silvera en una de las primeras del partido. Correcto.

Eric Remedi y Agustín Almendra en Peñarol vs Racing Copa Libertadores Eric Remedi y Agustín Almendra FOTO: AFP

Ignacio Sosa 5: Rol estrictamente táctico para evitar conexiones Martinera-Solari. Dinámica, intensidad, mucha presión sobre los volantes rivales, pero poco desdoble al ataque, sin acciones de generación. Le entró durísimo a Martirena y fue amonestado. En el complemento siguió en la banda izquierda participando solo en acciones sucias, trabadas y de disputa de balón. Nunca pudo influir en ataque.

Gastón Martirena e Ignacio Sosa en el duelo de uruguayos Peñarol vs Racing Copa Libertadores Peñarol Gastón Martirena e Ignacio Sosa en el duelo de uruguayos en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores FOTO: AFP

Jesús Trindade 5: Jugó de volante central (con Remedi) siempre bien recostado contra los zagueros, para darle solidez a la zona central. Cumplió su cometido.

Maximiliano Silvera 5: Desperdició una clara chance a los 7' escapándose solo de frente al arco. Lo cerró notablemente de atrás Gastón Martirena. A los 15' Cabrera le metió gran pelotazo entre los zagueros: no se animó a patear y se la sacaron cuerpeándolo. Tuvo la más clara tras desborde de Terans: tiempo para controlar y espacio para armar el remate. El travesaño salvó a Racing. En el segundo tiempo obligó en todas e hizo un imponente desgaste defensivo. No estuvo claro con pelota.

Leonardo Fernández (-): No le entró bien a un tiro libre desde posición muy propicia a los 5'. Metió un taco notable para desborde de Cabrera y recibió un golpe en la rodilla que lo hizo abandonar la cancha 5 minutos después. Buscó asociarse siempre y generar el tiempo que estuvo en cancha, pero no logró ser influyente. Su lesión asustó a todo Peñarol.

David Terans 6: Entró a los 20' por Fernández. Perdió físicamente en sus primeros intentos pero un desborde suyo por derecha generó la acción más clara de todo el primer tiempo (palo de Silvera). A los 62' remató afuera un tiro libre cercano al área. Gol de oportunista, llegando al área con una aparición veloz y cabeceando con decisión. Decisivo.

Matías Arezo 5: Entró a los 67' por Silvera. Tuvo una chance a los 73' donde escapó al arco. Quiso tirar un sombrerito, le erró a la pelota pero le quedó justo para definir. Intentó de tres dedos, defectuosamente, afuera contra el primer palo. Excelente habilitación de pecho para el gol de Terans.

Diego García 6: Entró a los 67' por Sosa. Gran pase profundo a Arezo para su primera chance. Las siguientes dos pelotas las jugó con criterio, incluido el gol de Terans donde puso un gran centro cruzado. Gran ingreso.

Leandro Umpiérrez: Entró a los 81' por Cabrera. Ayudó a marcar arriba.

Damián Suárez: Entró a los 81' por un exhausto Gularte. No sufrió complicaciones en ese tramo final.