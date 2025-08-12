Vélez Sarsfield empató 0-0 en su visita a Fortaleza por octavos de final de Copa Libertadores: de acá sale el rival de Peñarol o Racing

Vélez Sarsfield consiguió un importante empate 0-0 en su visita a Fortaleza brasileño este martes, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora necesitará de una victoria en casa para avanzar a cuartos. El ganador de esta llave chocará con el vencedor de Peñarol y Racing.

Pese a que luchó por una victoria que le hubiera dejado con un pie en la próxima etapa del torneo y a que su rival se quedó sin un jugador en los últimos minutos por expulsión, el conjunto argentino se midió a un Fortaleza que insistió hasta el último minuto en hacer valer su condición de anfitrión.

Vélez logró la primera llegada peligrosa con el chileno Claudio Baeza , que alcanzó a asustar a los aficionados del conjunto de Ceará.

La hinchada apenas regresaba a la calma cuando recibió la segunda alerta a los 9 minutos con un disparo de Braian Romero que el portero Helton Leite logró frenar.

Tras un contraataque, Marinho respondió para los brasileños con un remate desde fuera del área, que salió desviado.

A los 20 minutos, Fortaleza sufrió una baja importante con la salida de Benjamín Kuscevic tras una lesión del defensa chileno.

El primer tiempo fue un constante ida y vuelta en el que Fortaleza apostó por la velocidad de Marinho y Breno Lopes, que desperdiciaron sus oportunidades ante el arco y ante la casi nula participación de Deyverson.

Vélez, por su parte, respondió con un imparable Romero, que, pese a su insistencia, no logró anotar el anhelado gol.

En un intento de inyectar dinamismo al equipo local, el entrenador portugués Renato Paiva ingresó en el segundo tiempo al paraguayo Adam Bareiro en reemplazo de Deyverson, pero tampoco tuvo un desempeño destacado.

En cambio vio buenas oportunidades con el venezolano Kervin Andrade que, tras sustituir a Lucca Prior, insistió varias veces en llegar al arco.

El técnico del club argentino también lo intentó con Javier Machuca y Tobías Andrade que sustituyeron a Matías Pellegrini y Tomás Galván, pero la estrategia tampoco funcionó en los minutos finales pese a que su rival se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Matheus Rosseto por la falta que le hizo a Machuca.