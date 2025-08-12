Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Vélez Sarsfield empató 0-0 en su visita a Fortaleza por octavos de final de Copa Libertadores: de acá sale el rival de Peñarol o Racing

Vélez sacó un empate en su visita a Fortaleza en partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores: el ganador de esta llave jugará en cuartos con Peñarol o Racing

12 de agosto 2025 - 21:30hs
Maher Carrizo, Rodrigo Aliendro, Kervin Andrade y Jano Gordon

Maher Carrizo, Rodrigo Aliendro, Kervin Andrade y Jano Gordon

Foto: Thiago Gadelha / AFP

Vélez Sarsfield consiguió un importante empate 0-0 en su visita a Fortaleza brasileño este martes, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora necesitará de una victoria en casa para avanzar a cuartos. El ganador de esta llave chocará con el vencedor de Peñarol y Racing.

Pese a que luchó por una victoria que le hubiera dejado con un pie en la próxima etapa del torneo y a que su rival se quedó sin un jugador en los últimos minutos por expulsión, el conjunto argentino se midió a un Fortaleza que insistió hasta el último minuto en hacer valer su condición de anfitrión.

Vélez logró la primera llegada peligrosa con el chileno Claudio Baeza, que alcanzó a asustar a los aficionados del conjunto de Ceará.

La hinchada apenas regresaba a la calma cuando recibió la segunda alerta a los 9 minutos con un disparo de Braian Romero que el portero Helton Leite logró frenar.

penarol vs racing en vivo por copa libertadores: a los 20 minutos leo fernandez se retira lesionado; ingresa terans
COPA LIBERTADORES

Peñarol vs Racing EN VIVO por Copa Libertadores: a los 20 minutos Leo Fernández se retira lesionado; ingresa Terans

Carlos Núñez, exdelantero de Peñarol, subió una foto suya besando el escudo de la camiseta de Racing
COPA LIBERTADORES

El ex Peñarol que calentó la previa del partido por Copa Libertadores, besando el escudo de la camiseta de Racing

Tras un contraataque, Marinho respondió para los brasileños con un remate desde fuera del área, que salió desviado.

A los 20 minutos, Fortaleza sufrió una baja importante con la salida de Benjamín Kuscevic tras una lesión del defensa chileno.

El primer tiempo fue un constante ida y vuelta en el que Fortaleza apostó por la velocidad de Marinho y Breno Lopes, que desperdiciaron sus oportunidades ante el arco y ante la casi nula participación de Deyverson.

Vélez, por su parte, respondió con un imparable Romero, que, pese a su insistencia, no logró anotar el anhelado gol.

En un intento de inyectar dinamismo al equipo local, el entrenador portugués Renato Paiva ingresó en el segundo tiempo al paraguayo Adam Bareiro en reemplazo de Deyverson, pero tampoco tuvo un desempeño destacado.

En cambio vio buenas oportunidades con el venezolano Kervin Andrade que, tras sustituir a Lucca Prior, insistió varias veces en llegar al arco.

El técnico del club argentino también lo intentó con Javier Machuca y Tobías Andrade que sustituyeron a Matías Pellegrini y Tomás Galván, pero la estrategia tampoco funcionó en los minutos finales pese a que su rival se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Matheus Rosseto por la falta que le hizo a Machuca.

Embed

Temas:

Vélez Sarsfield Copa Libertadores Peñarol Fortaleza

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

El cambio de último momento de Diego Aguirre entre los titulares de Peñarol para enfrentar a Racing por Copa Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos