AUF decidió prórroga en la firma de los contratos de TV para seguir negociando con las empresas

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estableció una prórroga de 10 días, hasta el lunes 2 de marzo, para firmar los cinco contratos de derechos comerciales del fútbol, informaron a Referí fuentes al tanto de las negociaciones.

La prórroga es para todos los lotes, ante el inminente vencimiento del plazo establecido por la licitación, de 30 días a partir de la propuesta de contratos. Ese plazo vencía el domingo 22 de febrero.

Las negociaciones se mantienen en cada uno de los lotes, aunque, “a diferentes velocidades”, explicó el neutral de la AUF Sergio Pérez Lauro el jueves en El Espectador. El más avanzado es el de los derechos internacionales con el consorcio Team Click (Antel y Sportsmedia). No habrá firma este viernes, pero de todos modos las transmisiones si irán al exterior.

Además, este viernes se desarrolla en el Sofitel una reunión entre Francisco Paco Casal y neutrales de la AUF, comandados por el presidente Ignacio Alonso, buscando destrabar las negociaciones por el contrato de streaming.

La falta de firma de los contratos preocupa a la AUF y a los clubes, que están en una complicada situación económica y que ya suman dos meses sin recibir ingresos.

La semana pasada, en entrevista con Punto Penal, Alonso dijo que, una vez que se firmen los contratos se habilitarán los pagos. Sin embargo, aún queda por definir como se repartirán los montos entre los clubes y también que porcentaje se llevarán el resto de los grupos de interés. Todas esas negociaciones están detenidas a la espera de la firma de los contratos.

En el medio, además, está la denuncia anónima que se presentó ante la AUF en la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía. Ayer la Coprodec la AUF presentó sus descargos, que según informó Búsqueda rechazó el reclamo “en todos sus términos” y pidió el archivo de la denuncia, además de acusar a Tenfield de estar detrás de ella.

La denuncia pretende frenar los plazos de negociación del contrato para que la Coprodec estudie la denuncia.

Información en desarrollo