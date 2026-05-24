El mal partido de Nahitan Nández en la goleada ante Estados Unidos a partir del cual nunca más fue citado por Marcelo Bielsa a la selección uruguaya

Nahitan Nández no será convocado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya que disputará el Mundial 2026. El entrenador esgrimió razones deportivas y ya le comunicó al futbolista la decisión. La misma generó gran repercusión en la interna de la celeste y un gran revuelo en redes sociales.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se dispararon todo tipo de teorías respecto de la no convocatoria de Nández para jugar el Mundial que comenzará el 11 de junio y que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

El impacto de la sorpresa es enorme ya que Nández fue uno de los jugadores fijos en el proceso de Bielsa .

El lateral formado en Peñarol como volante vio acción en 22 partidos de los 33 partidos que lleva Bielsa en la celeste.

El posteo de Nahitan Nández de este domingo a la tarde, luego de que se supo que Marcelo Bielsa no lo citó a la selección uruguaya para el Mundial 2026

Ignacio Ruglio dijo sentirse "recaliente" y que fue "una canallada gigante" que Marcelo Bielsa haya dejado fuera a Nahitan Nández de la selección uruguaya y del Mundial 2026

En las Eliminatorias jugó 13 de los 18 encuentros.

Además, Nández, de 30 años, tuvo una gran temporada en Al Qadsiah de Arabia Saudita, en el que fue elegido como mejor jugador de la temporada de su equipo por sus ocho goles y 11 asistencias en 36 encuentros disputados.

Sin embargo, el quiebre deportivo se dio en el amistoso que Uruguay jugó contra Estados Unidos en Tampa el pasado 18 de noviembre.

Uruguay sufrió un aplastante 5-1 contra una selección alternativa de Estados Unidos.

Por el sector de Nández se generó el tiro libre del que provino el 1-0 y el córner del que cayó el 2-0.

A los 23' estuvo a punto de cometer penal interponiéndose en la carrera de un defensor. Luego, tras un pésimo pase de Manuel Ugarte perdió una pelota dividida y su contrincante logró rematar contra su marca, en incidencia que atajó Cristopher Fiermarín.

A los 27' subió y con cuatro opciones de cabeceadores dejó el centro en el único hombre que se acercó a marcarlo.

A los 30' protagonizó una particular incidencia. Fue a disputar con todo una pelota dividida pero el zaguero Tim Tillman fue abajo con igual vehemencia, trancó y ganó. Nández quedó revolcándose como si hubiera recibido un gran impacto. Levantó las manos y protestó. Mientras, la jugada siguió y terminó con gol de Alexander Freeman quien se metió en el área como perico por su casa, entre Ronald Araujo y Ugarte.

El jugador siguió jugando sin inconvenientes dándole la razón al juez Juan Luna de Guatemala de que no hubo falta en la incidencia.

Lo peor suyo fue a los 41' cuando Estados Unidos llegó al cuarto gol.

Los locales abrieron el juego a la banda donde Araujo salió a marcar al lugar de Nández, que retrocedía. El lateral, en vez de seguir al delantero que explotó el espacio abierto por Araujo fue atrás de su propio defensor, dejando un cráter en la defensa. Fue gol de Diego Luna.

El jugador completó los 90' pese a recibir un fuerte pisotón en una mano.

Mirá en esta nota los goles de aquel partido en el que el Bielsa tambaleó en su cargo.

Para la fecha FIFA de marzo, donde Uruguay enfrentó a Inglaterra y Argelia, Nández sufrió covid-19 y no entró en la convocatoria.

Sin embargo, el entrenador decidió no contar con él para el Mundial ahora cuando está disponible.

El jugador, por ahora, no se pronunció al respecto y solo posteó una foto en familia.